Беременная Татьяна Терешина призналась в любви к сексу

39-летняя певица Татьяна Терешина долгое время не афишировала ожидание пополнения в семье. Экс-солистка группы Hi-Fi объявила о беременности, когда живот уже нельзя было скрыть за объемными нарядами. В скором времени женщина планирует выйти замуж и размышляет об отношениях с близкими людьми.

Разве может быть что-то лучше, чем романтические чувства? Этот вопрос задают себе многие женщины. Многие из них готовы возложить на «алтарь любви» самоуважение, убеждения и жизненные приоритеты, «был бы милый рядом». Но певица Татьяна Терешина явно не их таких дам. По крайней мере, она так постоянно утверждает. Знаменитость любит подчеркивать свою независимость от любимого мужчины, считая, что отношения с ним — это хорошо, но нельзя ставить их выше «собственного я». Она сейчас ждет ребенка от жениха, с которым должна сыграть свадьбу в ближайшие недели. Потому внимание поклонников приковано к ее личной жизни: «Что такое семья для меня? В первую очередь — это уют, тепло, радость встреч, дружные ужины, поездки к друзьям, совместные путешествия. Я не раз расставалась с мужчинами и точно могу сказать: я наверное очерствела. Во-первых, с появлением ребенка я вообще перестала слепо влюбляться, а раньше могла спокойно потерять голову. Теперь я даже хотела бы, да не смогу, видимо. Нет, у меня все хорошо сейчас, не надо паники. В сентябре свадьба и т.д. Просто я неоднократно говорила, что мое счастье не зависит от присутствия мужского пола в моей жизни».

Татьяна расставила акценты на том, что делает ее счастливой, представив подписчиками целый список таковых. На первое место артистка поставила здоровье своих близких и их финансовое благополучие, или хотя бы свое, так как она никогда не бросит любимых людей в беде. Затем в перечне поп-звезды идут дети, ее творческая реализация, устроенный быт, красивая внешность, общение с друзьями, путешествия, развитие (новые знакомства, книги, идеи, искусство). В рейтинге жизненных ценностей последним пунктом значилось наличие мужчины: «Да, мужчина у меня всегда получается на последнем месте, хоть я очень люблю секс, люблю и простое кокетство, которое меня воодушевляет… Да, нет строчки под названием „любовь“. Потому, что любовь для меня — это любовь к жизни. Это возможность испытывать это чувство не узконаправленно, а во всех проявлениях».

Многие понимают, о чем говорит исполнительница, а некоторые считают любовь к мужчине неотъемлемой частью своего бытия: «Какая молодец, прямо книгу можно писать для женщин — как стать счастливой». «Ой, строим такую независимую леди из себя, ага». «Хорошо так рассуждать, когда все хорошо в жизни, а когда имеются какие-то проблемы на личном фронте, то совершенно иначе думать начинаешь». «Беременных часто тянет на философские размышления». «Если бы все так думали, то гораздо проще бы жилось на свете представительницам прекрасного пола, но, к сожалению, не все такие независимые». «Отлично сказано, во многом согласна с тобой, Танюша!» «Что-то вы далеко мужчину отправили, я бы в первых пунктах его разместила, все-таки женщины не могут быть счастливы сами по себе или с котами».

Татьяна Терешина подчеркивает, что в ней очень много любви, которую она готова разделять с бывшими избранниками и их спутницами, но не все они понимают ее чувства и душевные порывы.