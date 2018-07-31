Таня Терешина назвала дату свадьбы

Певица Таня Терешина, которая несколькими днями ранее официально объявила о своей беременности, рассказала, что свадьба состоится 16 сентября.

Терешина выходит замуж за бизнесмена Олега, мероприятие состоится во Дворце бракосочетания № 2, который расположен в ТРК VEGAS Крокус Сити. Говоря о том, что такое семья, Татьяна объяснила, что это — совместные поездки, встречи с друзьями, путешествия. Многие мужчины, с которыми общалась Терешина, не могли ей дать все это, поэтому она перестала слепо влюбляться и начала «включать голову».

Сейчас певица чувствует, что немного «очерствела», ведь ее счастье не зависит от присутствия мужчины в жизни. Радостной Татьяну делает несколько вещей: здоровые близкие, финансовая стабильность, дети, интересная работа, уют в доме, собственная красота и хорошая физическая форма, друзья, путешествия, развитие, любимый мужчина.

Несмотря на это, певица действительно счастлива, что встретила «своего человека» и уже в сентябре станет его женой. Терешина написала, что в своей список она сознательно не добавила понятие «любовь», потому что считает, что оно не направлено на конкретного человека, а является всеобъемлющим, как «любовь к жизни».