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Было — стало: как изменилась красавица Любовь Толкалина после расставания с Егором Кончаловским
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Было — стало: как изменилась красавица Любовь Толкалина после расставания с Егором Кончаловским 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
40-летняя актриса Любовь Толкалина, которую многие узнали благодаря звездной роли в «Антикиллере», кажется, неподвластна возрасту.
Любовь Толкалина много лет занималась спортом, благодаря чему у нее всегда оставалась прекрасная фигура. Получив разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию, в спорте она не осталась и после ВГИКа ушла в театр и кино. Долгие годы романа связывали ее с режиссером и продюсером Егором Кончаловским — в 2001 году у них родилась дочь Мария.
Однако все когда-то кончается, и незарегистрированный брак Толкалиной и Кончаловского, говорят, завершился еще в 2009 году
Официально пара объявила о расставании только в 2017 году. Как и многим женщинам, Любови Толкалиной наконец раскрытая тайна — а может, и что-то еще — помогла стать ярче и расцвести.
Еще больше постройнев, Толкалина не стесняется демонстрировать фигуру в легких нарядах.
И порой выглядит сверстницей своей взрослой дочери.
А тебе бы хотелось иметь фигуру, как у Любови Толкалиной?
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Фото:Instagram
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