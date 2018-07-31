Право на измену любимому и окно Овертона

Посмотрел давеча фильм «Право на измену» (Permission) — идеальная иллюстрация Окна Овертона.

Сюжет следующий: есть влюбленная пара готовится к свадьбе, их отношения длятся чуть ли не со школы. Пара дружит с четой геев, которые в шуточном разговоре подкалывают молодоженов: «Вы же со школьной скамьи вместе, у вас практически не было секса с другими людьми. Это же скучно, Может быть, вам, поэкспериментировать перед свадьбой? потрахаться с незнакомцами?»

Ну и влюбленные дают друг другу разрешение попробовать секс и краткосрочные романы с другими партнерами. Естественно, после первых же опытов их отношения начинают рушиться, появляется взаимная ревность, недоверие, неуверенность в чувствах, которую они доселе не испытывали.

А ведь фильм отражает современную картину крушения института традиционной семьи и традиционных отношений.

Для поколения наших родителей было абсолютно нормально пожениться после универа или даже на студенческой скамье и прожить вместе всю жизнь. Мои отец и мама поженились когда им было 24 и 22 и до сих пор они вместе.

А среди моих ровесников просто катастрофическое количество разводов, когда годам к 35 на счету девушки или мужика может быть уже несколько браков и воспитание ребенка в гордом одиночестве. И действительно криво и с усмешкой все смотрят на тех, кто живет вместе даже не 20−30, но хотя бы 5−10 лет. А норма — менять партнеров каждый год, месяц, неделю или даже уик-энд.

Опять же, мировой тренд легализации однополых браков — это не про любовь и равноправие. ЛГБТ-пары вполне могут жить вместе без официального штампа, от него и многие гетеросексуалы сейчас отказываются, годами живя в гражданском браке. И юридически можно урегулировать все вопросы по наследству и разделу имущества в рамках гражданского партнерства.

Нет, это окно Овертона.

За гей-браками и венчаниями хлынут многоженцы, полиаморы (им можно, а нам почему нельзя?). Кое-кто уже пытается расписаться со своим домашним животным. Смешно?

Нашим дедушкам и бабушкам тоже было смешно думать, о том, что можно растить детей вне брака или бегать в ЗАГС каждый год.

Причем это не прогресс, отсталые древние племена совокуплялись с чем попало от соплеменников до земли, деревьев и животных и лишь появление и распространение христианской морали вернуло человечество из животного состояние в людское.