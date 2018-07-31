Ник Джонас и Приянка Чопра готовятся пожениться после 2 месяцев романа

О романе Ника Джонаса и Приянки Чопра говорят уже несколько месяцев, однако звезды долгое время отрицали наличие между ними романтических отношений, ссылаясь на дружбу. Со временем они перестали скрывать свои чувства от членов семьи и даже готовятся к свадьбе. Об этом сообщают информаторы западных таблоидов.

Инсайдеры утверждают, что Ник и Приянка решили пожениться после двух месяцев романа, выросшего из крепкой дружбы. Джонаса недавно видели в ювелирном магазине Tiffany & Co в Нью-Йорке, где он выбирал кольцо для помолвки. Источник сообщает, что предложение Ник сделал 18 июля, в день рождения актрисы. Между влюбленными разница в 11 лет, однако, похоже, их ничуть это не смущает. Более того, Джонас всегда любил девушек старше себя, поэтому никто не удивился его выбору. Для обоих этот брак станет первым, оба тщательно оберегают свои личные жизни и не дают поводов для скандалов. Вероятно, и свадьба звезд пройдет тихо и незаметно для СМИ.

попкорнnews