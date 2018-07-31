Ещё
Ник Джонас и Приянка Чопра готовятся пожениться после 2 месяцев романа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ник Джонас и Приянка Чопра готовятся пожениться после 2 месяцев романа 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
О романе Ника Джонаса и Приянки Чопра говорят уже несколько месяцев, однако звезды долгое время отрицали наличие между ними романтических отношений, ссылаясь на дружбу. Со временем они перестали скрывать свои чувства от членов семьи и даже готовятся к свадьбе. Об этом сообщают информаторы западных таблоидов.
Инсайдеры утверждают, что Ник и Приянка решили пожениться после двух месяцев романа, выросшего из крепкой дружбы. Джонаса недавно видели в ювелирном магазине Tiffany & Co в Нью-Йорке, где он выбирал кольцо для помолвки. Источник сообщает, что предложение Ник сделал 18 июля, в день рождения актрисы. Между влюбленными разница в 11 лет, однако, похоже, их ничуть это не смущает. Более того, Джонас всегда любил девушек старше себя, поэтому никто не удивился его выбору. Для обоих этот брак станет первым, оба тщательно оберегают свои личные жизни и не дают поводов для скандалов. Вероятно, и свадьба звезд пройдет тихо и незаметно для СМИ.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Лили Коллинз и Джейми Кэмпбелл Бауэр расстались после 5 лет отношений Со звезды «Сплетницы» Эда Вествика сняли обвинения в изнасиловании Джош Дюамел и Эйса Гонсалес расстались после 5 месяцев отношений
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Хилькевич сделала секси-фото4
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри30
Некрасивые жены звездных красавцев3
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение