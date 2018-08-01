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Участница шоу «Холостяк» стала мамой
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Участница шоу «Холостяк» стала мамой 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Участницы шестого сезона шоу «Холостяк» пока похвастаться, что стали мамами, не могут, зато может Ирина Володченко. Она участвовала ещё в первом сезоне с футболистом Евгением Левченко. Кольцо, как многие помнят, девушка не получила, зато обрела счастье за пределами проекта. Недавно Ирина вышла замуж и впервые стала мамой. Об этом Володченко сама рассказала в своём, выложив фотографию с округлившимся животиком.
«Это были самые чудесные девять месяцев», — подписала фото Ирина
Пол и имя малыша девушка пока держит в секрете. Но чуть позже она выложила видео, которым продемонтсрировала поклонникам, как ее поздравил любимый муж. Если приглядеться, среди белоснежных роз видно и ярко-розовые. Поэтому многие из фоловеров предлагают, что у Ирины и ее супруга родилась девочка.
«И целого мира мало! Любимый, спасибо за это счастье! Эмоции и чувства это самое ценное, их не купишь ни за какие деньги, но пронесешь с собой бережно в сердце через всю жизнь! Берегу», — подписала опубликованное видео Володченко.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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