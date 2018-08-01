Участница шоу «Холостяк» стала мамой

Участницы шестого сезона шоу «Холостяк» пока похвастаться, что стали мамами, не могут, зато может Ирина Володченко . Она участвовала ещё в первом сезоне с футболистом Евгением Левченко . Кольцо, как многие помнят, девушка не получила, зато обрела счастье за пределами проекта. Недавно Ирина вышла замуж и впервые стала мамой. Об этом Володченко сама рассказала в своём, выложив фотографию с округлившимся животиком.

«Это были самые чудесные девять месяцев», — подписала фото Ирина

Пол и имя малыша девушка пока держит в секрете. Но чуть позже она выложила видео, которым продемонтсрировала поклонникам, как ее поздравил любимый муж. Если приглядеться, среди белоснежных роз видно и ярко-розовые. Поэтому многие из фоловеров предлагают, что у Ирины и ее супруга родилась девочка.

«И целого мира мало! Любимый, спасибо за это счастье! Эмоции и чувства это самое ценное, их не купишь ни за какие деньги, но пронесешь с собой бережно в сердце через всю жизнь! Берегу», — подписала опубликованное видео Володченко.