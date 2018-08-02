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Три сестры ближайшие месяцы проведут в СИЗО
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Три сестры ближайшие месяцы проведут в СИЗО 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Останкинский суд Москвы со второй попытки удовлетворил ходатайство следствия и арестовал трех сестер, убивших отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
«Суд, рассмотрев ходатайства следствия, удовлетворил их — сестры взяты под арест до 28 сентября», — сообщили в суде.
Всем троим уже предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ), — в свою очередь сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Главного следственного управления Юлия Иванова. — Сами сестры сообщили на допросе, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий. Эта версия будет тщательно и всесторонне изучена.
По словам Ивановой, к настоящему времени уже допрошены родственники, одноклассники и знакомые обвиняемых, сотрудники специализированных учреждений. Осмотрен блок видеоригестратора от домофона, получены копии с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. Проверяются факты обращений сестер в медицинские учреждения и правоохранительные органы. Ведется сбор характеризующих материалов на обвиняемых и потерпевшего, а также иные следственные действия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. Назначены экспертизы, в том числе и по обнаруженному в квартире оружию, а так же по орудиям убийства — ножу и молотку.
Ранее, 31 июля, тот же суд продлил срок задержания всем троим, так как доказательств, подготовленных следствием к заседанию, оказалось недостаточно. Суд счел не изученной версию самих девушек о регулярном сексуальном насилии, и предложил следствию провести судебно-медицинскую экспертизу, для чего продлил срок задержания на 72 часа. Эксперты не выявили признаков насилия, — рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Наш собеседник уточнил так же, что уже на первых этапах следствия все три обвиняемые дают противоречивые показания, путаются в деталях и по-разному рассказывают о произошедшем убийстве. Одно это вызывает серьезные сомнения в их честности.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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