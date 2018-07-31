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Житель Башкирии попытался зарезать брата и экс‐девушку
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Житель Башкирии попытался зарезать брата и экс‐девушку 

360tv.ru 2 часа назад
Парень набросился с ножом на двоюродного брата и бывшую девушку. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Молодой человек из Белорецка решил отомстить бывшей возлюбленной. В порыве гнева 24-летний мужчина нанес девушке более 13 ножевых ударов. После чего он решил расправиться со своим братом. Для большей храбрости парень выпил, после чего ударил родственника в грудь. Врачи скорой помощи среагировали оперативно. Им удалось буквально вытащить с того света девушку и спасти жизнь второму пострадавшему.
24-летний мужчина так и не признал свою вину. Суд приговорил его к 8,8 годам лишения свободы в колонии строго режима.
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