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Женатый мужчина попытал счастья в Tinder и пожалел
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Женатый мужчина попытал счастья в Tinder и пожалел 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Женатый мужчина решил найти пару на вечер в Tinder, однако пользователи сервиса его возненавидели. Скриншот профиля опубликовала девушка под ником @Dizzyclub1 на своей странице в Twitter.
В информации о себе 42-летний ирландец написал, что состоит в браке, но вечером будет один. Он пригласил девушек провести с ним время, выпить и поразвлекаться. Кроме того, любитель случайных связей опубликовал фотографию с голым торсом и извинился, что лицо не попало в кадр, так как это «слишком рискованно».
В итоге снимок обнаружили внимательные пользователи сети, которые увидели на заднем плане детскую коляску. «Мой приятель наткнулся на этот Tinder-профиль сегодня вечером. Мужчине достаются дополнительные очки придурка за коляску на фоне», — пошутила @Dizzyclub1.
Комментаторы негативно отнеслись к поведению женатого ирландца-отца. «Передайте, что ему нужна терапия, и пусть он перестанет саботировать свою жизнь», — заявил один из раздраженных пользователей. «Ох, бедная его жена», — посочувствовал другой. Некоторые назвали мужа идиотом, в также предложили найти его обманутую супругу и рассказать ей об изменах.
Ранее в июле сообщалось, что одинокий британец придумал эффективный трюк по привлечению девушек в Tinder. Он предложил переворачивать фото профиля вверх ногами, чтобы другие пользователи крутили телефон и забывали, в какую сторону сделать свайп для отказа от знакомства.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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