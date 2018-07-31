Женщина с двумя матками выносила в каждой по ребенку

Британка Дженнифер Эшвуд выносила в двух матках по ребенку — такая аномалия происходит в 1 случае из 500 миллионов. На днях «близнецы» родились — мальчика назвали Пиран и девочку — Поппи.

Кроме новорожденных у британки уже есть дочь. При этом женщина и ее супруг узнали об особенности строения организма только на 20 неделе второй беременности. Врачи никаких опасений не высказывали: акушеры ставили британке только более высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Однако дети родились здоровыми на 34-й неделе: после перенесенной в больнице желтухи они вместе с матерью вернулись домой, передает "Уралинформбюро"