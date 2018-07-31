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Женщина с двумя матками выносила в каждой по ребенку
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Женщина с двумя матками выносила в каждой по ребенку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Британка Дженнифер Эшвуд выносила в двух матках по ребенку — такая аномалия происходит в 1 случае из 500 миллионов. На днях «близнецы» родились — мальчика назвали Пиран и девочку — Поппи.
Кроме новорожденных у британки уже есть дочь. При этом женщина и ее супруг узнали об особенности строения организма только на 20 неделе второй беременности. Врачи никаких опасений не высказывали: акушеры ставили британке только более высокий риск выкидыша или преждевременных родов. Однако дети родились здоровыми на 34-й неделе: после перенесенной в больнице желтухи они вместе с матерью вернулись домой, передает "Уралинформбюро".
"По сравнению с моей первой беременностью я чувствовала себя намного хуже. Это такая редкость — носить по ребенку в каждой матке. Врачи не до конца знали, что должно было произойти, пока они не началась операция", — рассказала Daily Mail молодая мать.
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