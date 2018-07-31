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Мусульманскую пару решили проучить за внебрачный секс — смотрите видео наказания
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Мусульманскую пару решили проучить за внебрачный секс — смотрите видео наказания 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Разъяренная толпа, заподозрившая молодую индонезийскую пару во внебрачном сексе, решила устроить самосуд
На кадрах видно, как около канализации сидит молодой парень, оголенный по пояс. Рядом с ним стоит мужчина, который выливает на его голову грязные сточные воды. Парню ничего не остается, кроме как зажать свой нос, и терпеть унижение.
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Вокруг парня собралась толпа людей. Все они — жители города Лангса в провинции Ачех (Индонезия), где местные законы исламского шариата запрещают секс до брака. По словам местных жителей, парень слишком часто ходил в дом женщины, и они заподозрили их в «аморальном поведении».
Поэтому было решено проучить пару. Один за другим местные жители черпали воду из канализации и выливали на голову парня. Спустя несколько таких обливаний он пытается встать и уйти, но под недовольный гул окружающих возвращается на свое место.
Немного позже рядом с ним сажают и девушку. Теперь грязную черную жидкость выливают на обоих.
После самосуда пара была взята под стражу религиозной полицией. Кроме того, девушка утверждает, что они с парнем заключили брак, и у нее есть даже свидетельство этого. Полиции предстоит проверить его подлинность. Если свидетельство окажется поддельным, молодых ждет еще одно наказание — публичное избиение палками.
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