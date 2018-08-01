Цифровой детокс: как за неделю избавиться от зависимости от гаджетов

Что делать, если твой лучший друг стал тебе вредить, или Как избавиться от телефонной зависимости?

В этой статье мы решили поделиться шестью самыми действенными способами, которые помогут избавиться от главной зависимости XXI века. Технологии все время идут вперед, и жизнь становится с каждым днем все удобнее. Сегодня трудно представить человека, у которого нет смартфона, такие случаи в наше время относятся к сфере фантастики. У каждого есть телефон, и всю нашу жизнь смело можно поместить в маленький стеклянный экран. С одной стороны, это очень удобно: ты быстро можешь найти любую информацию, посмотреть время или связаться с родными. Но что делать, если твой верный помощник оказался врагом № 1?

Почти каждый человек перестал придавать часам такой же смысл, какой они имели раньше. Сейчас это больше красивый аксессуар, нежели способ узнать время. Так вот, первое, что советует наша редакция, — начинай носить часы, как для красоты, так и для ориентации в пространстве. И каждый раз, когда захочешь узнать время, вспоминай о том, что оно у тебя на запястье, а не в руках. Согласно последним исследованиям, люди, которые носят наручные часы, отвлекаются на смартфон в полтора раза меньше, так как самое распространенное оправдание для просмотра своего смартфона: «Сейчас взгляну, сколько времени».

Многие психологи советуют в первый час после пробуждения и последний перед сном откладывать телефон в другую комнату. Во-первых, ты получаешь ненужное облучение, а во-вторых, это не дает твоему организму стабилизироваться. В момент пробуждения в нашем теле все функции находятся в заторможенном состоянии, и требуется время, чтобы каждый из процессов включился в работу. Поэтому в первые 60 минут после пробуждения займись стимуляцией мозговых клеток и помоги своему организму, например включи хорошую музыку, посмотри на солнечный свет, сделай зарядку. К окончанию дня организм тоже нужно готовить — ты можешь принять ванну с расслабляющей солью, почитать книгу или просто подумать о чем-нибудь приятном.

Если в твоем телефоне также находится органайзер и личный дневник, то верным способом будет купить блокнот и записывать все туда. Согласись, намного романтичнее излагать мысли «пером» на бумаге, нежели печатным текстом, это займет больше времени, но также у тебя появится возможность осознаннее к себе относиться.

Мы советуем тебе приобрести старый добрый будильник, который станет дотошно будить тебя утром, а каждый вечер ты будешь переводить стрелки. Это поможет тебе отвлечься от своего «лучшего друга» и исчерпает возможность первым делом после пробуждения проверять уведомления.

У всех есть друзья, переписка с которыми заполнена аудиосообщениями или же просто громадными текстами. В этом случае мы советуем тебе меньше писать и больше видеться. Лучше обмениваться впечатлениями и эмоциями вживую, нежели через стеклянный экран. Более того, живое общение снижает риск быть обманутым, так как ученые доказали, что большинство предпочитают использовать текстовые сообщения, потому что это позволяет им тщательнее выбирать выражения, чтобы донести до собеседника именно ту информацию, которую они считают нужной, а при разговоре лицом к лицу такие люди чувствуют себя неуверенно и начинают теряться.

Не стоит занимать все свое свободное время пустыми играми, найди другой способ для проведения досуга. А все ненужные приложения советуем удалить, ведь так приятно потратить время на саморазвитие, а не обрекать себя на деградацию.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: сцена из т/с «Черное зеркало»