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У матерей, ведущих здоровый образ жизни, более здоровые дети
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У матерей, ведущих здоровый образ жизни, более здоровые дети 

SPORT24.ru 1 час назад
Исследования ученых из Гарвардского университета установили, что матери, придерживающиеся здорового образа жизни, рождают детей с низким риском ожирения.
Как пишет The BMJ, ученые проанализировали статистические данные почти 25 тысяч детей в возрасте 9-14 лет 16,9 тысяч матерей. В результате были получены ключевые факторы, влияющие на предрасположенность ребенка к лишнему весу.
Как выяснилось, у женщин, воздерживающихся от курения, имеющих нормальный индекс массы тела (ИМТ) и занимающихся физической активностью не меньше 150 минут в неделю, дети на 75% реже имеют избыточный вес.
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