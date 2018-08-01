У матерей, ведущих здоровый образ жизни, более здоровые дети

Исследования ученых из Гарвардского университета установили, что матери, придерживающиеся здорового образа жизни, рождают детей с низким риском ожирения.

Как пишет The BMJ, ученые проанализировали статистические данные почти 25 тысяч детей в возрасте 9-14 лет 16,9 тысяч матерей. В результате были получены ключевые факторы, влияющие на предрасположенность ребенка к лишнему весу.

Как выяснилось, у женщин, воздерживающихся от курения, имеющих нормальный индекс массы тела (ИМТ) и занимающихся физической активностью не меньше 150 минут в неделю, дети на 75% реже имеют избыточный вес.