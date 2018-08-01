5 способов получить от мужчины то, что вам нужно (манипуляция не считается)

Хвалите его Америку мы не откроем: мужчины любят, когда их хвалят. Ему важно чувствовать ваше одобрение, даже если речь о сущих пустяках (на ваш взгляд). Купил дыню на ужин? Встал первым и приготовил завтрак? Купил билеты в театр? Хвалите! Не принимайте ничего как должное: каждый раз говорите «спасибо». Это слово творит чудеса, вот увидите: ему наверняка захочется радовать вас чаще.

Делайте что-то в ответ

Здоровые отношения — это те, в которых не только требуют, но и дают. Вашему партнеру тоже будет приятно, если вы станете проявлять заботу о нем. Радуйте его сюрпризами и романтическими ужинами, звоните, просто, чтобы узнать, как дела (желательно не по 7 раз на дню и не в разгар важного совещания). На самом деле, мужчины не хотят встречаться с идеальной женщиной, они хотят встречаться с женщиной, которая делает его мир идеальным. А для такой он готов на все.

Вдохновляйте (и удивляйте)

Поделитесь с ними своими увлечениями, заинтересуйтесь его хобби или придумайте общие. Не сидите на месте, экспериментируйте и не давайте друг другу скучать. Круто, когда вам весело по отдельности, но вам однозначно не должно быть тоскливо вместе. Общие занятия сближают и помогают лучше узнать друг друга, а для близкого человека хочется сворачивать горы.

Общайтесь

Самое плохое — это когда вам кажется, что вы общаетесь, но на самом деле нет. Помните, что ваш мужчина не экстрасенс. Бывают, конечно, парни, который предугадывают желания, но это большая редкость (и большой опыт совместной жизни). Поэтому если вам чего-то хочется, хотя бы намекните. Если вам что-то не нравится — говорите прямо. Мужчина сделает все для того, чтобы его любимая женщина была счастлива. Но он должен знать, что именно делает ее счастливой.

Радуйтесь Каждый раз, когда она чем-то вас радует, отпускайте своего внутреннего ребенка и радуйтесь. Не стесняйтесь выражать эмоции: пусть он видит, что его поступки доставляют вам удовольствие. Не стройте из себя Снежную Королеву и не стесняйтесь проявления собственных чувств.