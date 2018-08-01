Бывшая возлюбленная Егора Крида стала мамой

На одну счастливую маму в шоу-бизнесе стало больше. Несколько дней назад молдавская модель Ксения Дели (Xenia) родила своему супругу —летнему египетскому миллиардеру Осаме Фати Рабах аль-Шарифу — девочку. Об этом поклонники модели узнали из ее же. Ксения выложила фотографию, где она ещё в положении, мило целует мужа, и подписала.

«Спасибо тебе за любовь и неё»

Несмотря на свои корни, дочке Ксения решила дать все же русское имя — Анастасия. По некоторым данным, у супруга Ксении также есть две дочери от предыдущего брака.

Напомним, замуж за Осаме Фати Рабаха Ксения вышла два года назад. Шикарную свадьбу они сыграли на греческих островах. Считается, она обошлась супругам в несколько миллионов долларов и стала одной из самых пышных в то время.