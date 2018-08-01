Ещё
Бывшая возлюбленная Егора Крида стала мамой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая возлюбленная Егора Крида стала мамой 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
На одну счастливую маму в шоу-бизнесе стало больше. Несколько дней назад молдавская модель Ксения Дели (Xenia) родила своему супругу —летнему египетскому миллиардеру Осаме Фати Рабах аль-Шарифу — девочку. Об этом поклонники модели узнали из ее же. Ксения выложила фотографию, где она ещё в положении, мило целует мужа, и подписала.
«Спасибо тебе за любовь и неё»
Несмотря на свои корни, дочке Ксения решила дать все же русское имя — Анастасия. По некоторым данным, у супруга Ксении также есть две дочери от предыдущего брака.
Напомним, замуж за Осаме Фати Рабаха Ксения вышла два года назад. Шикарную свадьбу они сыграли на греческих островах. Считается, она обошлась супругам в несколько миллионов долларов и стала одной из самых пышных в то время.
Popcake.tv: последние новости
The Weekend проводит выходные с родителями Беллы Хадид Чёрная полоса в жизни Дарьи Клюкиной Джастин Бибер и Хейли все делают вместе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сами нищие, а требуют красавиц»66
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак31
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами18
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком48
Самые экстремальные шпагаты Волочковой76
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:39
Однополые браки знаменитостей
Звёзды
06:24
Как жить, когда вам 20, 30 или 40
Психология
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
04:02
Чем чреваты курортные романы
Здоровье
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
05:32
Что мешает мужчине стать хорошим отцом
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение