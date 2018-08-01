Алексей Купин из «Дом-2»: «До Майи у меня не было серьезных

Спокойный, жизнерадостный, мегаобаятельный и приветливый Алексей Купин стал участником проекта «Дом-2» на ТНТ еще в прошлом году. Он очаровал не только всех девушек на реалити, но и влюбил в себя многих телезрительниц. Но молодой человек уже долгое время находится в отношениях и верен своей избраннице — Майе Донцовой. Впрочем, это только добавляет парню баллов.

— Леша, театр начинается в вешалки, а «Дом— 2» для тебя с чего начинается?

Алексей Купин: — «Дом-2» начинается с кастинга и с проверки на прочность. На кастинге задают каверзные вопросы, проверяют, какой ты человек. С коллектива, с новых людей, с которыми ты знакомишься, потом общаешься или не общаешься. С того, как умеешь адаптироваться к среде, непривычной для тебя, с того, как ты живёшь под камерами. И вообще уже с первых дней ты понимаешь, твое это место или нет.

— Как ты адаптировался на проекте? Что для тебя было самым сложным, а что легким? Как справлялся с трудностями?

Алексей Купин:

— Для меня «Дом-2» стал неожиданным моментом в жизни, так как я долгое время занимался спортом и был далек от телевидения. Было интересно, конечно, что чувствуешь, когда находишься на таком проекте, действительно ли можно построить любовь. Сюда меня привело, не скрою, любопытство, и то, что у меня долго не было отношений. Первое время мне было непривычно из-за камер, но постепенно я перестал обращать на них внимание. А еще я познакомился с Майей, моей будущей девушкой, и в какой-то момент полностью ушел в общение с ней. Начались проблемы с ребятами, которые были от меня далеки, а я даже не делал попыток начать дружить с ними. Здесь очень важно общаться с участниками, потому что на «Доме-2» мы живем в коллективе, и эта команда многое решает. Я сейчас понимаю, что тогда упустил момент, и мне какое-то время было крайне сложно адаптироваться. Но спустя месяц или два я решил эту проблему и уже чувствовал себя среди ребят как рыба в воде. Сейчас я общаюсь хорошо со всеми.

— Ты сказал, что долгое время занимался спортом, а он предполагает аскетичные, суровые условия, например, на сборах. Есть что-то общее с условиями «Дома -2»? Как тебе сейчас здесь и было там?

Алексей Купин: — Благодаря спорту мне здесь гораздо легче. Обычно сборы, соревнования проходили в отдалённых местах, и не было возможности погулять, развлечься. Было много тренировок, и они имели большое значение в моей жизни. Здесь, на этом маленьком острове на Сейшелах, совершенно другие условия. Я могу себе организовать досуг, пообщаться с ребятами. Знаю, что многим здесь тяжело, потому что замкнутое пространство, потому что люди не привыкли жить на какой-то одной территории долго. А я как раз привык к таким условиям, потому что постоянно находился на тренировочных лагерях, на разных базах. Так что спасибо моей спортивной карьере!

— Да… Все познается в сравнении…

Алексей Купин:

— Конечно! Здесь мне более чем комфортно, а я ведь на «Доме-2» уже больше года. Мне нравится участвовать в жизни коллектива, делиться своим опытом, давать советы, узнавать проблемы ребят. Например, приходит новенький парень на проект, я с ним общаюсь, пытаюсь ему чем-то помочь, чем-то с ним поделиться. А самое главное, что рядом со мной любимая девушка, с которой у нас все хорошо в отношениях.

— Лично для тебя есть на проекте правила, запреты, которым ты неукоснительно следуешь?

Алексей Купин:

— Я, наверное, самый дисциплинированный (смеется), и нарушений правил почти не бывает. Есть табу: я никогда не подниму руку на девушку и буду максимально сдержан при ссорах. С моей Майей у меня бывают недопонимания, и, да, крайне редко я могу позволить грубые слова, но знаю, что так делать нельзя, это ненормально. С чужими девчонками у меня разборок вообще нет, если кто-то что-то в мой адрес говорит, я просто ухожу. Следующее правило, которое я считаю важным, — это говорить правду и быть справедливым, если люди обманывают. Если знаю, что где-то есть несправедливые моменты, меня это выводит из себя. Что касается проекта, нельзя покидать остров, уходить просто так, что-то разбивать, драться, и я стараюсь придерживаться этих правил. Считаю, что всё можно решить словами. Единственный случай за полтора года, когда я позволил распустить руки, был не так давно, когда один из ребят оскорбил мою девушку, и за это не извинился.

— Почему ты решил пойти на «Дом -2»? Смотрел проект до этого? Не пугало ли тебя негативное отношение к реалити-шоу?

Алексей Купин:

— Проект я смотрел моментами с самого детства. Когда он начался, мне было лет 8−9. Потом в моей жизни произошёл переломный момент: тогда у меня прошёл олимпийский сезон, и в это же время произошла смена руководства в Азербайджане, за который я выступал. Из-за определенных обстоятельств я решил взять отпуск на полгода и понять для себя дальше, буду ли я заниматься спортом. У меня появились предложения по работе, предложения, интересные для моей спортивной карьеры. Но мне надо было определиться, чего я вообще хочу в жизни, потому что спорт был для меня всегда просто работой, которая приносила хорошие деньги. В этот период я решил попробовать свои силы на ТНТ. Заполнил анкету на кастинге, со мной сняли видео, а уже спустя две недели пришел ответ: «Приезжай, ты нам подошел». Для меня все это было неожиданно, ведь я больше пришел из-за интереса и из-за того, что у меня два года не было отношений. По поводу скандальной репутации проекта могу сказать так: у всех людей в жизни есть свои проблемы, просто о них никто не знает, а здесь в эфир попадает самое жесткое, что может произойти за день. Некоторые люди смотрят проект и думают: «Какие они там бесстыжие, постоянно ругаются». Но ведь ссоры есть у всех! Да, здесь их больше, так как мы живем в замкнутом пространстве с разными людьми, с некоторыми из которых в реальной жизни я бы не общался, но здесь приходится уживаться.

— Леша, какие у тебя планы на будущее?

Алексей Купин:

— У моего дедушки есть семейное дело, связанное с ремонтом машин, и он предложил мне его продолжить. Сейчас мы вместе с моей девушкой Майей думаем, чем сможем заниматься дальше. Сейчас у меня есть много разных предложений, в том числе и рекламных. Здесь я увлекся видеоблогерством, продолжаю тренироваться, но все-таки пока ищу себя. Время, чтобы понять, чем я хочу заниматься дальше, еще есть.

— Мне кажется, что человек вообще не ограничен в вариантах выбора, и может всю жизнь пробовать заниматься разным. Лишь бы это было не в ущерб себе и близким.

Алексей Купин:

— Я уверен, что в жизни не потеряюсь, у меня много предложений и вариантов. Моя мама живет в Москве, есть в столице и нужные знакомства, так что, если уйду с проекта, то на улице не останусь. Тем более с моей девушкой мы планируем совместное дело. Майя занималась организацией праздников и вечеринок, и, возможно, когда уйдем из «Дома-2», вложим определенную сумму денег в развитие event-агентства. Майе это всегда нравилось, да и мне тоже. На проекте я всегда стараюсь придумать какие-то конкурсы, тематические вечеринки.

— Допускаешь ли ты в отношениях ультиматумы? Можно часто слышать фразы с условиями, например, мол, мы будем вместе, если ты будешь готовить.

Алексей Купин:

— У меня не было до проекта серьезных отношений, так как я постоянно был в разъездах. С Майей же все по-другому. Мы столкнулись и с выяснением отношений, и с ультиматумами… И я нашел единственное воздействие на свою девушку через эти же условия: «Если ты не сделаешь это или то, тогда все». Такие «меры» оказывают на нее удивительное воздействие. Наверное, это все неправильно, но по-другому пока она не понимает. Только после моментов, когда я действительно с ней расставался, а это случалось раза три уже, Майя, понимала и старалась ко мне прислушаться. Я вообще считаю, что в наших отношениях, больше проблем было со стороны моей девушки, и я старался направлять ее на какие-то правильные действия. Когда я пришел в «Дом-2» она не задумывалась о семье, детях, больше любила повеселиться с друзьями, погулять на вечеринках. А сейчас все изменилось: Майя задумывается о детях, мечтает о свадьбе, отказывается от вредных привычек и старается не ругаться с ребятами, как это было раньше. Раньше Майя больше провоцировала и любила выводить людей на эмоции, но своими ультиматумами я влияю на нее положительно.

— Что для тебя любовь?

Алексей Купин:

— Любовь — это когда ты с человеком видишь будущее, когда хочешь детей, когда тебе с ним просто хорошо, и ты счастлив.

— Расскажи, как не обгореть на сейшельском солнце?

Алексей Купин:

— Я на Сейшелах третий раз. Первый раз, когда я прилетел на Остров любви, через пару дней обгорел, и загар слез. И так было несколько раз подряд. Но вот в третий мой приезд я сделал выводы и начал наносить солнцезащитный крем. Сейчас я достаточно загорелый и не сгораю. На Сейшелах, конечно, идеальные условия для отдыха: отличный климат, теплая вода, красивые пейзажи. Мне кажется, что все должны здесь побывать здесь хотя бы раз в жизни.

Алексей Купин:

Смотри телепроект «Дом-2» с понедельника по пятницу и в воскресенье в 09.00, 23.00 и 00.00, и в субботу в 09.30 Читайте также: