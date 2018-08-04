Проводник о смерти воронежца: «Через форточку в туалете поезда почти невозможно выбраться» 

Сотрудница РЖД рассказала, что говорят её коллеги о трагедии. В Воронежской области и далеко за её пределами продолжают обсуждать загадочную гибель 18-летнего выпускника россошанской школы Вадима Кутелёва. По официальной версии, парень испугался ответственности за сорванный в поезде стоп-кран и на ходу выбрался из вагона через форточку в туалете. В редакцию «Вести-Воронеж» написала проводник поезда «Воронеж — Санкт-Петербург» Марина Семёнова (по просьбе читательницы имя изменено). Сотрудница РЖД рассказала, что говорят её коллеги о случившемся, и усомнилась в официальной версии. Проводник отметила, что все вагоны поездов «Воронеж — Санкт-Петербург» — новые, туалеты в них одинаковые и предоставила фото окна в одном из них — как снаружи, так и изнутри. — По официальной версии, Вадим признался в том, что сорвал стоп-кран, его повели в служебное купе. Там он два раза просился в туалет, его отпускали. Попросился в третий раз — тоже отпустили, однако якобы тогда он и выбрался через форточку. По словам сотрудников поезда, дверь в туалете открыли минуты через 4, но Вадима уже не было — форточка была отломана, а на окне остались следы обуви, — сообщила «Вести-Воронеж» Марина Семёнова. По словам проводника, теоретически в окно высотой в 20 см пролезть можно, но практически — очень сложно, тем более парню ростом 176 см. Более того, сотрудники РЖД говорили, что парень был «не совсем адекватен — под воздействием алкоголя или ещё чего», поэтому с координацией могли быть проблемы.
Не верят в официальную версию родные и друзья парня. По их словам, Вадим бы так никогда не поступил. Они предполагают, что выпускника могли столкнуть с поезда — ведь двери вагонов на ключ не закрываются. Однако истину в этой трагической истории должны установить правоохранители: уже назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит характер травм и установит, были ли следы борьбы. Первоначально сообщалось, что выпускник этого года, 18-летний россошанец Вадим Кутелёв, пропал после драки в поезде в ночь на 31 июля. Друзья 18-летнего парня рассказали свою версию случившегося, по которой ни потасовки в поезде вовсе не было — молодой человек потерял в поезде телефон, пошёл его искать в вагон-ресторан и по пути сорвал стоп-кран. После этого, по официальной версии МВД, поездная бригада завела его в служебное купе «для фиксирования правонарушения». — Во время заполнения бумаг парень попросился в туалет, через окно которого и выпрыгнул из поезда на ходу. Труп погибшего нашли на перегоне между станциями Поварово и Подсолнечная в Московской области, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции. Выпускник погиб, испугавшись ответственности за хулиганство, считают в МВД. К слову, штраф за срыв стоп-крана — от 3 до 5 тыс. рублей. Тело парня нашли через 30 часов после трагедии. Вадима Кутелёва похоронили в Россоши 3 августа. Екатерина Трещикова