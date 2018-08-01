Ещё
Мама Ким Кардашьян стала невестой: у Крис Дженнер заметили обручальное кольцо
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Жена устроила мне пытку едой"
"Жена устроила мне пытку едой"

Мама Ким Кардашьян стала невестой: у Крис Дженнер заметили обручальное кольцо 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Глава клана Кардашьян — 62-летняя Крис Дженнер — завидная невеста. После развода с супругом Брюсом, который теперь сменил пол и стал Кейтлин Дженнер, у нее есть бойфренд — 37-летний Кори Гэмбл.
Как сообщают инсайдеры, отношения у пары развиваются динамично. И Крис недавно обмолвилась, что ее возраст вовсе не помеха, чтобы вновь стать невестой, пишет издание Рeople.com.
Возможно, мы скоро станем свидетелями новой свадьбы в клане Кардашьян-Дженнер, ведь Крис с недавнего времени стала носить кольцо, очень похожее на обручальное. Безымянный палец многодетной мамы и бабушки украсил аксессуар с массивным бриллиантом.
Крис Дженнер
Отметим, что ни одна из дочерей Крис Дженнер не рассказывает в личных микроблогах и обручении мамы. Хотя девушки обычно снимают на видео и делятся всеми событиями своей семьи — привычка жить в ритме реалити-шоу. Возможно, это пока секрет и папарацци сумели приоткрыть завесу тайны о предстоящем торжестве?
А вы как думаете, если Крис Дженнер все же выйдет замуж на избранника, который гораздо моложе нее, как долго продлится этот брак?
FashionTime: последние новости
Беременная Пиппа Миддлтон поделилась секретами идеальной фигуры Королева Испании Летисия надела на рынок эспадрильи, украшенные стразами Сваровски Самые откровенные образы звезд на фестивале «Жара»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники не узнали Оксану Федорову8
«Жена устроила мне пытку едой»5
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»5
Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»13
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
00:13
Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»
Звёзды
07:33
Татьяна Овсиенко хочет стать матерью в 51 год
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение