Мама Ким Кардашьян стала невестой: у Крис Дженнер заметили обручальное кольцо

Как сообщают инсайдеры, отношения у пары развиваются динамично. И Крис недавно обмолвилась, что ее возраст вовсе не помеха, чтобы вновь стать невестой, пишет издание Рeople.com.

Возможно, мы скоро станем свидетелями новой свадьбы в клане Кардашьян-Дженнер, ведь Крис с недавнего времени стала носить кольцо, очень похожее на обручальное. Безымянный палец многодетной мамы и бабушки украсил аксессуар с массивным бриллиантом.

Крис Дженнер

Отметим, что ни одна из дочерей Крис Дженнер не рассказывает в личных микроблогах и обручении мамы. Хотя девушки обычно снимают на видео и делятся всеми событиями своей семьи — привычка жить в ритме реалити-шоу. Возможно, это пока секрет и папарацци сумели приоткрыть завесу тайны о предстоящем торжестве?

А вы как думаете, если Крис Дженнер все же выйдет замуж на избранника, который гораздо моложе нее, как долго продлится этот брак?