Мама Ким Кардашьян стала невестой: у Крис Дженнер заметили обручальное кольцо 

Глава клана Кардашьян — 62-летняя Крис Дженнер — завидная невеста. После развода с супругом Брюсом, который теперь сменил пол и стал Кейтлин Дженнер, у нее есть бойфренд — 37-летний Кори Гэмбл.
Как сообщают инсайдеры, отношения у пары развиваются динамично. И Крис недавно обмолвилась, что ее возраст вовсе не помеха, чтобы вновь стать невестой, пишет издание Рeople.com.
Возможно, мы скоро станем свидетелями новой свадьбы в клане Кардашьян-Дженнер, ведь Крис с недавнего времени стала носить кольцо, очень похожее на обручальное. Безымянный палец многодетной мамы и бабушки украсил аксессуар с массивным бриллиантом.
Крис Дженнер
Отметим, что ни одна из дочерей Крис Дженнер не рассказывает в личных микроблогах и обручении мамы. Хотя девушки обычно снимают на видео и делятся всеми событиями своей семьи — привычка жить в ритме реалити-шоу. Возможно, это пока секрет и папарацци сумели приоткрыть завесу тайны о предстоящем торжестве?
А вы как думаете, если Крис Дженнер все же выйдет замуж на избранника, который гораздо моложе нее, как долго продлится этот брак?