Выясни, какой pin-up образ подойдет тебе? 

Красные губы, игривые стрелки, роскошные локоны; пин-ап-образ — беспроигрышный вариант, если ты хочешь заполучить внимание всех мужчин! С этим стилем мы познакомились благодаря Голливуду XX века — тогда главные кинодивы изрядно экспериментировали и нашли секрет успеха!
Вместе с theBalm, гуру мейкапа в этом sexy-стиле, мы составили увлекательный тест. Пройди его и узнаешь с какой кинодивы тебе стоит брать пример. А повторить их легендарные образы можно благодаря бьюти-средствам theBalm, эксклюзивно представленным в Л’Этуаль.
Тест: Выясни, какой pin-up образ тебе подойдет?
Вопрос 1 из 10 Утренний макияж занимает у тебя…
Минимум час! По моим смоки-айз и эффекту омбре на губах разве не видно?
Буквально несколько минут между душем и чашкой кофе.
Немало времени и сил! На одних ресницах я накачала руку не хуже бодибилдера!
Вопрос 2 из 10 Твой фирменный стиль на любой вечеринке?
Я за скромный образ: немного перьев, блесток… в общем, ориентируюсь на Диту фон Тиз.
Читай по губам: без красной помады я — никуда!
Меняется от случая к случаю. Поэтому многофункциональная палетка для макияжа всегда со мной!
Вопрос 3 из 10 Рука так и тянется купить новый мейкап-продукт, когда на его упаковке изображен…
Голливудский красавец! Сразу видно, ради кого стараешься!
Образ, который я хочу примерить. Мне нужно видеть, какой я стану.
Растительный орнамент или пляжный сюжет.
Вопрос 4 из 10 Представь, что ты записываешь собственный клип. На чей образ ты будешь ориентироваться?
Вопрос 5 из 10 Какой цвет преобладает в твоем гардеробе?
Меняю предпочтения в зависимости от настроения и погоды.
Конечно черный.
А какой сегодня в моде?
Вопрос 6 из 10 Какой косметический продукт у тебя заканчивается быстрее всего?
Хороший праймер. С ним я могу быть уверена, что макияж за весь день не «поплывет».
Румяна! Аппетитные щечки, как у Белоснежки, — мой конек.
Никогда с таким не сталкивалась, я за естественность. А ресницы до бровей мне по наследству достались, да.
Вопрос 7 из 10 Вечером в пятницу ты будешь смотреть…
Видеоуроки по макияжу. В моей косметичке богатая палитра!
Голливудскую классику.
«Секс в большом городе» и другие сериалы.
Вопрос 8 из 10 Лучший фильм всех времен и народов о любви…
«Грязные танцы»
Ну конечно «Римские каникулы»
Только «Реальная любовь»
Вопрос 9 из 10 На свидании тебе придаст уверенности то, что на тебе…
Пудра Sexy Mama! С ней моя кожа будет гладкой и матовой весь вечер.
Тушь What's Your Type? — the Body Builder. Люблю объемные, выразительные ресницы!
Румяна Down boy. Пусть знает, что здесь командую я.
Вопрос 10 из 10 В твоем гардеробе больше всего…
Мини-юбок и игривых платьев. Дополняю образ, конечно, шпильками.
Вещей нюдовых оттенков. Люблю нежные образы.
Удобных вещей. Джинсы, футболка и кроссовки — лучший комплект на свете!
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