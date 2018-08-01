Выясни, какой pin-up образ подойдет тебе?

Красные губы, игривые стрелки, роскошные локоны; пин-ап-образ — беспроигрышный вариант, если ты хочешь заполучить внимание всех мужчин! С этим стилем мы познакомились благодаря Голливуду XX века — тогда главные кинодивы изрядно экспериментировали и нашли секрет успеха!

Вместе с theBalm, гуру мейкапа в этом sexy-стиле, мы составили увлекательный тест. Пройди его и узнаешь с какой кинодивы тебе стоит брать пример. А повторить их легендарные образы можно благодаря бьюти-средствам theBalm, эксклюзивно представленным в Л’Этуаль.

Тест: Выясни, какой pin-up образ тебе подойдет?

Вопрос 1 из 10 Утренний макияж занимает у тебя…

Минимум час! По моим смоки-айз и эффекту омбре на губах разве не видно?

Буквально несколько минут между душем и чашкой кофе.

Немало времени и сил! На одних ресницах я накачала руку не хуже бодибилдера!

Вопрос 2 из 10 Твой фирменный стиль на любой вечеринке?

Я за скромный образ: немного перьев, блесток… в общем, ориентируюсь на Диту фон Тиз

Читай по губам: без красной помады я — никуда!

Меняется от случая к случаю. Поэтому многофункциональная палетка для макияжа всегда со мной!

Вопрос 3 из 10 Рука так и тянется купить новый мейкап-продукт, когда на его упаковке изображен…

Голливудский красавец! Сразу видно, ради кого стараешься!

Образ, который я хочу примерить. Мне нужно видеть, какой я стану.

Растительный орнамент или пляжный сюжет.

Вопрос 4 из 10 Представь, что ты записываешь собственный клип. На чей образ ты будешь ориентироваться?

Вопрос 5 из 10 Какой цвет преобладает в твоем гардеробе?

Меняю предпочтения в зависимости от настроения и погоды.

Конечно черный.

А какой сегодня в моде?

Вопрос 6 из 10 Какой косметический продукт у тебя заканчивается быстрее всего?

Хороший праймер. С ним я могу быть уверена, что макияж за весь день не «поплывет».

Румяна! Аппетитные щечки, как у Белоснежки, — мой конек.

Никогда с таким не сталкивалась, я за естественность. А ресницы до бровей мне по наследству достались, да.

Вопрос 7 из 10 Вечером в пятницу ты будешь смотреть…

Видеоуроки по макияжу. В моей косметичке богатая палитра!

Голливудскую классику.

«Секс в большом городе» и другие сериалы.

Вопрос 8 из 10 Лучший фильм всех времен и народов о любви…

«Грязные танцы»

Ну конечно «Римские каникулы»

Только «Реальная любовь»

Вопрос 9 из 10 На свидании тебе придаст уверенности то, что на тебе…

Пудра Sexy Mama! С ней моя кожа будет гладкой и матовой весь вечер.

Тушь What's Your Type? — the Body Builder. Люблю объемные, выразительные ресницы!

Румяна Down boy. Пусть знает, что здесь командую я.

Вопрос 10 из 10 В твоем гардеробе больше всего…

Мини-юбок и игривых платьев. Дополняю образ, конечно, шпильками.

Вещей нюдовых оттенков. Люблю нежные образы.

Удобных вещей. Джинсы, футболка и кроссовки — лучший комплект на свете!

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