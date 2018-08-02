Екатерина Вуличенко назвала минусы гражданского брака

Известная актриса Екатерина Вуличенко имеет значительный опыт семейной жизни, которым делится с подписчиками. Они не скрывает, что счастлива со вторым мужем и не считает возможным простое сожительство, которое сейчас практикуют многие пары, не готовые оформлять свои отношения в ЗАГСе.

За плечами у актрисы Екатерины Вуличенко неудачный семейный союз. С бизнесменом Денисом Трифоновым она прожила девять лет, родив ему дочку Софью. Но отношения изжили себя, они развелись, а в прошлом году знаменитость повторно вышла замуж. Новым избранником звезды стал предприниматель Марат Гуданаев. Она решила высказаться о гражданских браках: «Боюсь, что вызову недовольство огромного количества людей, ведь многие сейчас живут именно так, не регистрируя своих отношений. Я не хочу никого обидеть, особенно женщин, может, для кого-то это правда — осознанный принципиальный выбор. Но лично я считаю, что „гражданский брак“ — это выдумка мужчин, удобная исключительно мужчинам».

Вуличенко считает, что при сожительстве мужчина пользуется всеми благами и привилегиями законных браков — устроенным бытом, за который отвечает женщина, общим бюджетом, интимными отношениями… При этом у него нет никаких обязательств перед избранницей и он может после комфортно прожитых лет «просто помахать ручкой» и уйти в свою новую счастливую жизнь. Екатерину расстраивает, что совместно нажитое имущество останется неудавшемуся «мужу», а дети останутся на попечении женщины. Она подчеркнула, что знает много подобных случаев, причем всегда ситуации развивались по одному и тому же сценарию: «Мне кажется, большинство женщин все-таки идут на гражданский брак вынужденно, боясь потерять отношения… А отговорки типа „штамп в паспорте для меня не имеет значения“ — это такая ерунда! Ну, если это не имеет значения, почему бы не поставить?»

Ее слова спровоцировали жаркую дискуссию подписчиков: «Иногда говорят: это не женщина замуж не хочет, это ее не берут». «Все правильно вы назвали минусы гражданского брака, поддерживаю позицию». «Девочки, есть брак, нет его, как в гражданском, так и в законном, захочет — уйдет, это не имеет значения, главное, чтобы он был человеком, поверьте». «А нам не нужны штампы и без них хорошо все, так что не надо всех под одну гребенку». «Очень отрицательно отношусь к сожительству между мужчиной и женщиной, видимо я несовременная и понять этого не могу, воспитание в семье не дает мне правильно принять этот факт». «Это удобно, когда люди не хотят связывать себя надолго, я считаю такой вариант отношений вполне приемлемым».

Екатерина Вуличенко любит философствовать и призывает женщин не обрастать комплексами, а больше ценить и уважать себя.