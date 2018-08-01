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«Для женщин восемь лет — многовато»
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«Для женщин восемь лет — многовато» 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Насколько изменения пенсионной системы своевременны, об этом судить сложно. Но с учетом современных реалий: увеличение продолжительности жизни, активности — пенсионный возраст необходимо увеличивать. Однако, на мой взгляд, для женщин 63 года — это слишком высокая планка. Если по мужскому возрасту мы приближаемся к среднеевропейским показателям, то для женщин — это более чем значительное увеличение. Хотя у нас продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин, возможно, и тут 63-х лет было бы достаточно. Но все равно, для женщин восемь лет — многовато. Достаточно было бы и пяти лет. Я для себя вижу повышение пенсионного возраста так. Надо понимать, что на женщин падает большая нагрузка. И не только на работе, но и дома — по уходу за своими детьми и внуками. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни женщин выше, но интенсивность труда у всех разная. Например, там, где я работаю — в здравоохранении, достаточно сложно бывает по многим специальностям. В хирургии дежурства есть. Женщинам старше 60 лет бывает уже сложно. Не все темп выдерживают. Приходится переводить на более легкую работу. Если резюмировать — повышать пенсионный возраст нужно, но возрастная категория для женщин должна быть ниже».
Фото: портал главы Республики Чувашия
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