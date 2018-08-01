66-летний «Спасатель Малибу» Дэвид Хассельхофф женился на 38-летней возлюбленной-модели

66-летний актер Дэвид Хассельхофф взял в жены свою давнюю возлюбленную, 38-летнюю модель Хейли Робертс.

Пара, встречавшаяся с 2011 года, заключила брак в Италии в кругу родных и друзей, присутствовали и дочери Дэвида: 28-летняя Тейлор и 25-летняя Хейли.

— рассказывал Хассельхофф в 2016 году после того, как сделал подруге предложение. Руку и сердце он предложил возлюбленной на пляже в Малибу — намекая на сериал «Спасатели Малибу», главная роль в котором рядом с Памелой Андерсон сделала его звездой мирового уровня. Пока супруги не делились фото со свадьбы, и Хейли Робертс опубликовала только кадр, снятый в преддверии торжества.

— призналась она. Известно, что медовый месяц пара проведет на Мальдивах, где они намерены оставаться две недели. Это третий брак Дэвида Хассельхоффа. Его второй развод состоялся в 2006 году, и с тех пор актер не торопился снова узаконить отношения. Возможно, теперь у Хейли и Дэвида появятся общие дети: в последнее время она буквально заваливает свой Instagram снимками с маленькими племянниками, очевидно тоскуя по материнству.

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Фото:Instagram