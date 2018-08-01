В. Березуцкий: мы с братом калечили своё здоровье

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий признался, что в последние годы они вместе с братом Алексеем наносили ущерб собственному здоровью, продолжая играть в футбол.

— А что конкретно болело? Почему было тяжело играть?

— Есть определённые показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трёх лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ — печёночные показатели. Есть ещё креатинкиназа, которая показывает, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжении трёх лет — болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки всё тяжелее.

— То есть это не только показатели крови, но ещё и ощущения?

— Конечно. Нагрузку перенесу, но потом три дня как старенькая бабушка — не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Всё это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

— Когда это началось?

— Где-то три-четыре года назад, когда начали сдавать раз в две недели кровь на анализы. С этим пробовали бороться, но никак не получилось.

— У вас с Лёшей идентичные организмы?

— Абсолютно.

— Ещё пара лет, и вы бы окончательно себя угробили?

— Возможно. Вообще, профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили своё здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьёзным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное — было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной.

— Вспомните свой самый тяжёлый вечер после игры?

— Они все тяжёлые. Потрясывает, пытаешься выпить какое-то снотворное. Вот если и после него не заснёшь — это вообще «потрясающе». Тогда тебя ждёт просто исключительный следующий день, — сказал В. Березуцкий, побывавший в гостях у «Чемпионата».