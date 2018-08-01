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46-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, почему не делает пластику и избегает уколов красоты
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46-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, почему не делает пластику и избегает уколов красоты 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Дарья Повереннова поделилась своими секретами красоты.
Поклонницы часто задают актрисе Дарье Поверенновой два вопроса: как ей удается сохранять отличную фигуру, и что она делает, чтобы оставаться такой же юной и свежей, как в тридцать с небольшим. Сегодня звезда рассказала, что она делает и чего избегает в уходе за кожей.
«С кремами экспериментирую. Люблю пробовать новые марки. Сейчас пользуюсь маркой Sensai, и довольна. Люблю протирать лицо льдом. Люблю патчи под глаза. (Неважно какой фирмы, кстати, но корейские хороши) Вообще, я должна сказать спасибо своим папе с мамой за хорошую генетику! И еще: как ты питаешься, так ты и выглядишь!»
«Хочу обратить ваше внимание, что это комплексный подход: система питания, бег. Я НЕ делала пластических операций — думаю с этим могу еще потерпеть. Я НЕ колю ботокс — у меня к нему иммунитет (проверила, однажды уколов). Я НЕ делаю мезотерапию — лицо долго приходит в себя, и эффекта особенного не видела. Я люблю лимфодренажный массаж лица — очень хорошо разгоняет лишнюю жидкость. И есть еще масса всяких «примочек», которые опытный врач-косметолог вам может подсказать. Все сугубо индивидуально», — поделилась актриса.
Дарья отметила, что уход за собой — часть ее работы. «Я занимаюсь такой профессией, где мое лицо — это мой инструмент. И, конечно, я хочу хорошо выглядеть, и должна хорошо выглядеть. Много ли я делаю для этого? Думаю, что достаточно», — пояснила она.
О том, что помогает актрисе оставаться стройной, она рассказала на прошлой неделе.
Фото: instagram
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