46-летняя актриса Дарья Повереннова рассказала, почему не делает пластику и избегает уколов красоты

Поклонницы часто задают актрисе Дарье Поверенновой два вопроса: как ей удается сохранять отличную фигуру, и что она делает, чтобы оставаться такой же юной и свежей, как в тридцать с небольшим. Сегодня звезда рассказала, что она делает и чего избегает в уходе за кожей.

«С кремами экспериментирую. Люблю пробовать новые марки. Сейчас пользуюсь маркой Sensai, и довольна. Люблю протирать лицо льдом. Люблю патчи под глаза. (Неважно какой фирмы, кстати, но корейские хороши) Вообще, я должна сказать спасибо своим папе с мамой за хорошую генетику! И еще: как ты питаешься, так ты и выглядишь!»

«Хочу обратить ваше внимание, что это комплексный подход: система питания, бег. Я НЕ делала пластических операций — думаю с этим могу еще потерпеть. Я НЕ колю ботокс — у меня к нему иммунитет (проверила, однажды уколов). Я НЕ делаю мезотерапию — лицо долго приходит в себя, и эффекта особенного не видела. Я люблю лимфодренажный массаж лица — очень хорошо разгоняет лишнюю жидкость. И есть еще масса всяких «примочек», которые опытный врач-косметолог вам может подсказать. Все сугубо индивидуально», — поделилась актриса.

Дарья отметила, что уход за собой — часть ее работы. «Я занимаюсь такой профессией, где мое лицо — это мой инструмент. И, конечно, я хочу хорошо выглядеть, и должна хорошо выглядеть. Много ли я делаю для этого? Думаю, что достаточно», — пояснила она.

О том, что помогает актрисе оставаться стройной, она рассказала на прошлой неделе.

Фото: instagram