Меладзе поделился своим способом примирения с женой

В недавнем интервью Валерий Меладзе впервые за долгое время коснулся темы своей личной жизни. Последние четыре года он счастлив в браке с экс-солисткой поп-группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. Она подарила ему двоих детей — Константина и Луку.

По словам исполнителя, эталоном счастливых семейных отношений для него являются родители — Шота Константинович и Нелли Акакиевна. Старших дочек он балует, а вот к воспитанию сыновей подходит со всей серьезностью. «Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга», — признался он журналистам «Теленедели». Если уж ссора случилась, то извиняться к жене артист приходит с цветами. Оказалось, Альбина предпочитает васильки и ромашки.