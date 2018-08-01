Сергей Шнуров встречается с лучшей подругой жены?

За два месяца с того момента, как Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе, ясности в происходящее ни один из них так и не внес. В узких кругах говорили, что брак распался из-за неверности одного из супругов — причем, судя по постам Сергея в соцсетях, в позиции жертвы оказался именно он. «Не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый», — писала Матильда на своей страничке в Instagram, пока певец пытался впечатлить подписчиков очередным ершистым стишком.

Но одного лишь творчества, чтобы справиться с грустью, фронтмену группы «Ленинград», видимо, показалось мало. На днях друзья пары рассказали, что между Сергеем и его давней приятельницей, кулинарным блогером Никой Белоцерковской (это, кстати, хорошая подруга и Матильды тоже), завязалось нечто большее, чем просто дружба.

«Наверное, их сблизило то, что оба пережили крах брака, — рассказали источники. — Они знают друг друга как облупленные, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения… Однако не стоит делать вывод, что в конце 2017 года Ника подала на развод именно ради Сергея Шнурова, якобы уже тогда между ними что-то начиналось. Ведь ее расставание с супругом произошло значительно раньше: бывший муж, Борис Белоцерковский , давно живет с топ-моделью и журналисткой Полиной Аскери ».

Если это не очередная попытка Сергея заставить супругу ревновать, то все вполне возможно: Ника и Матильда отписались друг от друга в соцсетях, после развода Шнур поехал отдыхать с давней подругой в Италию, а всего пару дней назад Белоцерковская опубликовала в своем Instagram фото с Сергеем и многозначительно подписала его «Ну и что же тут криминального».

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