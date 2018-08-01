Что нужно знать, прежде чем регистрироваться в приложении для знакомств

Тяжело найти парня, годного не только для секса, но и для отношений. Мужчины часто посылают смешанные сигналы, так что вообще не понятно — ухаживание это, дружеская симпатия или скука. Если реальные знакомства даются тебе все сложнее, попробуй найти партнера для жизни в интернет-приложении. Плюсы: здесь никто не скрывает своих намерений и есть шанс встретить того, кто тебе действительно подходит. Минусы: ты должна быть готова к самым неожиданным ситуациям. Вот 6 фактов, которые тебе стоит узнать, прежде чем ты скачаешь приложение для знакомств.

1. Это может повлиять на твое эго Твой профиль увидят сотни людей, и, вероятней всего, ты получишь много откликов. Десятки парней думают, что ты милашка, и хотят пообщаться — вряд ли ты сталкиваешься с таким каждый день на улице. Это нормально, если ты вдруг почувствуешь себя дико привлекательной штучкой. Важно понимать, что все эти парни судят очень поверхностно и ориентируются лишь на симпатичную мордашку в твоем профиле. Не давай количеству откликов — не важно, много их или мало — влиять на твою самооценку.

2. Ты не будешь нравиться всем

Благодаря приложению количество твоих поклонников возрастет, но и тех, кому ты не понравилась, тоже станет больше. К отказам нужно относиться абсолютно спокойно. В приложениях для знакомств это такая же обычная вещь, как приветствие. Во всяком случае, здесь, в отличие от жизни, тебе не придется выслушивать нудные объяснения, почему вам не быть вместе.

3. Не все парни в приложениях хотят отношений

Что бы ни было написано в его профиле, далеко не все парни регистрируются в приложениях для знакомств, чтобы обрести серьезные отношения. Более того, не все сразу прямо говорят о своих целях. Если не хочешь тратить время на бестолковый флирт, не стесняйся обозначить позицию в начале знакомства. Когда парень открыто говорит, что хочет просто развлечься — верь ему. Не рассчитывай на то, что со временем он поймет, какая ты замечательная, и передумает. Ищи того, с кем совпадешь в ожиданиях.

4. Ты можешь встретить знакомых

Бывшие одноклассники, сын маминой подруги, сосед и, о ужас, твой бывший парень, тоже могут искать любовь в этом приложении. Я рекомендую сохранять невозмутимость и быть естественной. В том, что ты ищешь пару в интернете, а не в ночном клубе, нет ничего неловкого. Тот, кого ты встретишь, тоже не смог построить отношения в реальной жизни, так что вы в одинаковых позициях.

5. Будь готова к странным комментариям

После небольшого опыта в приложении ты наверняка сможешь составить собственный рейтинг самого эксцентричного пикапа в истории ухаживаний за девушками. Знакомство с парнем — одна из самых непредсказуемых вещей на свете. В приложении все очень сконцентрировано, поэтому может появиться ощущение, что мир состоит только из идиотов. Хладнокровно переноси все неадекватные, пугающие и просто жалкие попытки флирта. Для меня в этом есть даже какой-то антропологический интерес, так что и ты изучай homo во всем многообразии.

6. Блокировать человека — это не грубо

Никогда не продолжай общаться с придурком из вежливости — ни в приложении, ни в жизни. Заблокировать парня, общение с которым не вызывает приятных эмоций, — это не хамство, а забота о себе. Многие приложения предусматривают защиту от домогательств и дают пользователю возможность выбирать, общаться с человеком или нет.

Теперь, когда ты знаешь, чего ожидать от поиска парня в интернете, я познакомлю тебя с приложением для тех, кто ищет реальные отношения, — Amoretto.

В нем просто зарегистрироваться без нудных анкет и пересказа всей своей биографии. Программа сама создаст тебе привлекательный профиль.

Особенность приложения — оно ищет людей на основе твоего расположения. Перейти к реальному общению можно без долгих прелюдий. Заходи в Amoretto через социальные сети, настраивай радиус поиска и получишь список свободных парней в шаговой доступности.

Ты сама выбираешь, с кем общаться, отмечая профиль человека крестиком или сердечком, так что разгребать тонны сообщений от нежелательных поклонников не придется.

Хочешь зарядиться чувством собственной неотразимости — пиши в эфир, там парни могут говорить тебе комплименты без ограничений.

Скачать приложение