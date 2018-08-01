Пейчинович: «Мне не нравится в девушках силикон и все такое» 

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, который в это трансферное окно перешел в китайский «Чанчунь Ятай», признался, что ему нравилось жить в России, а также порассуждал на тему женской красоты.
«Четыре года жизни в России — это было круто. Россия — мой второй дом. Очень уважаю эту страну, она у вас очень красивая. В Москве я чувствовал себя очень комфортно. Еще один плюс — очень красивые девушки. Хотя они и в Сербии хорошие.
Вообще сейчас мало девушек, обладающих естественной красотой. Сейчас многие девушки делают операции, чтобы быть красивее. Мне это не нравится. Силикон и все такое — это не очень хорошо. Я не понимаю, как человек может решиться на такое.
Сам я не женат. Хотя в Москве я познакомился с русской девушкой, у нас были серьезные отношения. Но дальше не пошло. Была ли она моделью? Нет, обычной девушкой. Которая работает каждый день, а не загорает на пляжах», — цитирует Пейчиновича Российская Газета.