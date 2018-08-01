«Секс, йога, массаж»: Собчак рассказала о своем идеальном дне

Что нужно для счастья Ксюше Собчак ? Не так-то много, как выяснилось: друзья, любимый мужчина, сын, вкусно поесть и хорошо отдохнуть.

Телеведущая выложила снимок, на котором она запечатлена в асане, а рядом с ней расположился сын Платон. «Идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста „Норма“, хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!», — подписала кадр Собчак.

Поклонники согласились с Собчак, что это идеальный набор. Нашлись, конечно, и те, кто осудил Ксению за такие банальности. Оказалось, что многим подписчикам телеведущей не хватает для счастья совсем других вещей. Например, путешествий, пробежки по утрам, объятий любимого человека и свободного времени.

Ксения, кстати, не может пожаловаться на недостаток времени на себя. Ее супруг Максим Виторган во всем ей помогает, много времени проводит с сыном, за что, конечно, телеведущую регулярно критикуют, но, скорее, завидуют ей.

https://www.instagram.com/p/Bl8jbxtB9dP/?taken-by=xenia_sobchak