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«Секс, йога, массаж»: Собчак рассказала о своем идеальном дне
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«Секс, йога, массаж»: Собчак рассказала о своем идеальном дне 

Teleprogramma.pro 21 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Что нужно для счастья Ксюше Собчак? Не так-то много, как выяснилось: друзья, любимый мужчина, сын, вкусно поесть и хорошо отдохнуть.
Телеведущая выложила снимок, на котором она запечатлена в асане, а рядом с ней расположился сын Платон. «Идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста „Норма“, хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!», — подписала кадр Собчак.
Поклонники согласились с Собчак, что это идеальный набор. Нашлись, конечно, и те, кто осудил Ксению за такие банальности. Оказалось, что многим подписчикам телеведущей не хватает для счастья совсем других вещей. Например, путешествий, пробежки по утрам, объятий любимого человека и свободного времени.
Ксения, кстати, не может пожаловаться на недостаток времени на себя. Ее супруг Максим Виторган во всем ей помогает, много времени проводит с сыном, за что, конечно, телеведущую регулярно критикуют, но, скорее, завидуют ей.
https://www.instagram.com/p/Bl8jbxtB9dP/?taken-by=xenia_sobchak
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