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СМИ: Гвен Стефани тайно вышла замуж за Блейка Шелтона
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СМИ: Гвен Стефани тайно вышла замуж за Блейка Шелтона 

Попкорн News 34 минуты назад
Фото: Попкорн News
Отношения Гвен Стефани и кантри-исполнителя Блейка Шелтона, с которым они вместе судили шоу «Голос», уже давно не являются тайной, хотя знаменитости стараются не давать журналистам поводов обсуждать их роман. Уже три года Блейк и Гвен радуют друг друга и, похоже, решили узаконить свои отношения.
Западные СМИ уверены, что звезды сыграли свадьбу, а в доказательство приводят слова самой Стефани о сестре Шелтона. Певица назвала девушку золовкой, как бы намекая на официальный статус их взаимоотношений. Еще весной Гвен говорила, что она очень любит свадьбы и своего бойфренда, так что ей не терпится стать женой Блейка. Она добавила, что его обожают ее дети и вообще этого человека не любить невозможно.
Напомним, что ранее Стефани была замужем за музыкантом Гевином Россдейлом, от которого у нее трое детей. Три года назад певица застукала своего мужа с няней и немедленно подала на развод, после чего постепенно начала сближаться с Блейком Шелтоном.
попкорнnews
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