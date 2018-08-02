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Стокгольмский синдром: как не попасть в ловушку больной любви
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Стокгольмский синдром: как не попасть в ловушку больной любви 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Психологическая потребность постоянно находиться в статусе жертвы — почему люди добровольно отдают себя в объятия боли и страха? Что ими управляет? И как понять, в какой момент человек начинает вредить самому себе?
Стокгольмский синдром — термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения, применения угрозы либо насилия. Под воздействием сильного эмоционального переживания заложник начинает сочувствовать захватчику и отождествлять себя с ним, пытаясь оправдать его и найти рациональные причины его преступлениям. Жертва в такие моменты становится сподвижником идеологии агрессора, грубо говоря, они сидят в одной лодке.
Такая же форма поведения существует и в семейно-бытовых отношениях. Несмотря на жестокость и травматизм данного феномена, он не считается психическим заболеванием.
Стокгольмский синдром можно сравнить с раковыми клетками, которые в какой-то момент просто меняют свой генетический код и начинают войну против собственного организма, преобразовывая формат на паразитирующий.
Также и здесь человек после сильного потрясения или травмы начинает войну против самого себя, во главе всего он ставит саморазрушение, которое лишь способствует угнетению его воли и дезориентации среди моральных ценностей.
К сожалению, такая подмена понятий встречается и в любовных отношениях. Смысл любви, который заключается в стремлении к гармонии между женщиной и мужчиной, вдруг становится механизмом разрушения и убийства близкого человека в моральном плане. Один из партнеров полностью захватывает сознание другого и начинает безжалостно им управлять, второй же полностью подстраивается под первого, не видя смысла жизни ни в чем, кроме следования чужим интересам. По сути, этот феномен можно рассмотреть как перекладывание ответственности на другого и отказ от принятия каких-либо самостоятельных решений.
Как же все-таки этого избежать и не превратить отношения в коллаж, состоящий только из боли и разочарований?
Для начала рассмотрим причины, в которых такой тип поведения мог развиться.
Например:
Любовь к саморазрушению бывает связана с неправильным воспитанием ребенка, это те случаи, когда родители злоупотребляют своими правами, загоняя ребенка в угол. Или же у людей, перенесших насилие, ощущение боли спрятано настолько глубоко, что они уже не могут воспринимать общение с друзьями, коллегами и любовника в иных категориях.
У агрессоров есть несколько способов манипуляции жертвой:
— ультиматум,
— проецирование равнодушия на ведомого,
— внушение никчемности и ненужности.
Если, прочитав все вышеупомянутое, ты вдруг поняла, что твои отношения токсичны и являются воплощением этого феномена, а твоя воля находится в подавленном состоянии, то мы нашли несколько вариантов выхода из такой ситуации:
Во-первых
Нужно задать себе вопрос: «Почему я до сих пор рядом с этим человеком?» Ответов может быть несколько. Может быть, ты просто боишься остаться в одиночестве или же тебя пугает несоответствие с социальными нормами, где принято «каждой твари по паре»? Возможно, ты боишься потерять его из-за самовнушения, тебе кажется, что это любовь до гроба, но на деле оказывается обычной привычкой. Нужно всегда идти навстречу своим страхам, такие действия порождают формирование внутреннего стержня и помогут тебе выработать иммунитет к «стрессу». Не всегда мы сами себе являемся друзьями, иногда стоит пересмотреть свои взгляды.
Во-вторых
Научись уважать себя. Это чувство должно проникнуть в самую глубь твоего сознания, ведь если ты не будешь испытывать его сама к себе, то никто из окружающих точно к тебе его не проявит. Уважение — это признание собственной индивидуальности и трепетность в отношении к себе или кому-либо еще.
В-третьих
Возможно, тебе просто мешает не моральная, а материальная зависимость от партнера? Вставать на ноги в плане карьеры — не самая легкая задача, но это придаст тебе уверенности в себе и поможет реализовать внутренние возможности, также подарит ощущение еще большей полноценности.
В-четвертых
Начинай взаимодействовать с социумом, заведи новых друзей. Неприятные эмоции нужно научиться купировать, а на следующей стадии — уничтожать. Все зависит от восприятия, это знают все, но не многие умеют применять. Новые знакомства помогут тебе расставить правильно приоритеты и дадут возможность увидеть иные ценности, которые раньше ты могла просто не замечать.
Помни, отношения — это союз, а не война. Это объединение людей в одно целое, что придает силы им обоим.
Попробуй трансформировать свои отношение в равенство и консонанс, а если все-таки твой партнер любит доминировать, то постарайся понять, что это подмена понятий, а настоящая любовь у тебя еще впереди.
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Текст: Ольга Бехтольт, Татьяна Бродская
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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