Ксения Собчак рассказала о распорядке своего идеального дня

36-летняя Ксения Собчак поделилась с поклонниками мыслями об идеальном дне.

Ксения Собчак относится к тем женщинам, которые успевают везде: она и работает, и воспитывает сына, и занимается спортом, и счастлива с мужем. Своим примером журналист доказывает: при желании женщина может все и даже больше. Но как и любому человеку, Ксении время от времени нужны разгрузочные дни. Своим представлением об идеальном времяпрепровождении Собчак поделилась с поклонниками в Instagram, опубликовав фото с занятий йогой.

— поделилась с поклонниками мыслями Ксения.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях поклонники восхищаются талантами Ксении, а также многие отмечают, что следуют примеру ее активной жизни.

А что для тебя значит понятие «идеальный день»? Поделись в комментариях.

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Фото:Instagram