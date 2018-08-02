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Ксения Собчак рассказала о распорядке своего идеального дня
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Ксения Собчак рассказала о распорядке своего идеального дня 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Ксения Собчак поделилась с поклонниками мыслями об идеальном дне.
Ксения Собчак относится к тем женщинам, которые успевают везде: она и работает, и воспитывает сына, и занимается спортом, и счастлива с мужем. Своим примером журналист доказывает: при желании женщина может все и даже больше. Но как и любому человеку, Ксении время от времени нужны разгрузочные дни. Своим представлением об идеальном времяпрепровождении Собчак поделилась с поклонниками в Instagram, опубликовав фото с занятий йогой.
— поделилась с поклонниками мыслями Ксения.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях поклонники восхищаются талантами Ксении, а также многие отмечают, что следуют примеру ее активной жизни.
А что для тебя значит понятие «идеальный день»? Поделись в комментариях.
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Фото:Instagram
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