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Почему все хотят закрыть «Дом-2»
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Почему все хотят закрыть «Дом-2» 

FashionTime 20 минут назад
Фото: FashionTime
Столичные власти намерены снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2», расположенную на территории Новой Москвы, недалеко от коттеджного поселка «Летова роща». Такое решение было принято в связи со строительством автомобильной магистрали. Известно, что через эту территорию пройдет автомобильная дорога из Саларьево в деревню Марьино. Отметим, где сейчас располагается «лобное место», планируется обустроить остановку «Антоновка».
Известие о том, что съемочная площадка «Дома-2» пойдет под снос, породило вопрос — а закроют ли саму программу? Противники реалити-шоу выражают надежду, что это поставит точку в биографии телепрограммы.
Высказалась по этому и телеведущая и светская львица Лена Ленина. В специальном выпуске Национальной Службы Новостей знаменитость сказала, что этот проект пропагандирует профессию эскортницы и делает всеобщим примером девушек-участниц, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь.
МОН ДЕЗИР О СЕКСЕ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С АНАСТАСИЕЙ ЕНДАЛЬЦЕВОЙ Некоторое время назад Мон Дезир и Анастасия Ендальцева объявили о своем расставании. Однако отношения молодых людей не закончились, а всего лишь приобрели новый формат. Одна из самых горячих парочек Острова окрестила свои взаимоотношения, как «секс без обязательств», и теперь ребята находятся в статусе друзей, которые периодически помогают друг другу снимать стресс. Мон Дезир рассказал редакции dom2.ru, как он относится к сексу по дружбе и своей бывшей девушке. «Когда мужчина и девушка друг другу нравятся, то физиологически это возможно. Я считаю, что это нормально, если мужчина и женщина свободны. Если у них случается тяга друг к другу и чувство эйфории, то может быть и секс без обязательств. Но я такой человек, что к отношениям с женщиной отношусь серьезно. Когда я пришел на проект, то заявил, что хочу найти девушку, с которой я пойду дальше по жизни, которая будет меня ценить и уважать. Поэтому мне больше подходит, когда у нас с Настей полноценные отношения. Я люблю эту женщину и хочу выйти с ней в большую жизнь. Отношения без обязательств ни к чему серьезному не приводят, поэтому я хотел бы забыть все плохое и вернуть нормальные, полноценные отношения с Настей. Все предпосылки для того чтобы возобновить и начать все сначала у нас есть. Время покажет, но пока я не тороплюсь объявлять нас парой, потому что это все для меня очень серьезно». #dom2ruпервыевсети #новости #шоу #реалити #дом2 #тнт #дом2тнт
Публикация отДом-2 (@dom2_tnt) 11 Май 2018 в 6:32 PDT  Напомним, «Дом-2» ранее вела Ксения Собчак вместе с Ксенией Бородиной. Сейчас на «лобном» споры участников разрешают та же Бородина и Ольга Бузова — экс-участница шоу.
А вы как думаете, снос площадки поставит точку в этой программе или будет новое «лобное» место?
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