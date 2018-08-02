Фото: Pixabay/monicoreЭфирные масла для младенцевСуществует множество способов использования эфирных масел для детей.
Эфирные масла для детей до года
В детском массаже
Нагрейте небольшое количество разбавленного масла, растирая его между руками. Аккуратно втирайте масло в кожу ребенка, начиная с ног. Исследования показывают, что детский массаж может улучшить прибавку в весе у недоношенных детей, стимулировать развитие, уменьшать раздражительность и нарушения сна.
Для ванны
Использование нескольких капель масла ромашки или лаванды во время купания могут успокоить ребенка.
Масло ромашки
Ромашка — обычное домашнее средство от бессонницы у взрослых, но также может помочь младенцам. Добавление нескольких капель ромашкового масла в теплую ванну может иметь успокаивающий эффект.
Подсолнечное масло
Подсолнечное масло содержит линолевую кислоты, что делает его отличным выбором для детей с чувствительной кожей. У многих детей с чувствительной кожей может развиться экзема. В одном исследовании было обнаружено, что в то время как подсолнечное масло увлажняет кожу, оливковое масло может повредить кожный барьер и ухудшить существующие проблемы с кожей.
Эфирное масло лаванды детям
Масло лаванды может уменьшить боль у младенцев. Также массаж с лавандой может уменьшить колики у детей.
Безопасны ли эфирные масла для детей?
Всегда разбавляйте эфирные масла соответствующим маслом-носителем. Не следует использовать эфирные масла для младенцев младше 3 месяцев. Подсолнечное масло, масло из виноградных косточек и кокосовое масло являются примерами подходящих масел-носителей. Рекомендует разбавить эфирное масло лишь на 0,5-2,5%. Также небезопасно есть или пить эфирные масла.
Какие эфирные масла не безопасны для детей?
У младенцев чувствительная кожа, поэтому следует избегать использования эфирных масел, таких как:
тимьян;
орегано;
цитронелла;
корица;
тмин;
сорго лимонное;
лимонная вербена;
гвоздичный бутон;
бархатцы.
Исследователи также рекомендуют не использовать оливковое масло в качестве масла-носителя, так как это может навредить коже.
Какие эфирные масла лучше избегать при беременности и в период лактации?
Также рекомендуется избегать следующих распространенных эфирных масел во время беременности и при грудном вскармливании:
анис;
береза;
камфора;
Бэзил;
шалфей;
семена петрушки;
эстрагон;
горькая полынь;
грушанка.
Некоторые масла могут быть токсичными или раздражать кожу ребенка, поэтому очень важно сначала исследовать масло и обратиться к врачу, если есть сомнения.