Эфирные масла для младенцев

Фото: Pixabay/monicoreЭфирные масла для младенцевСуществует множество способов использования эфирных масел для детей.

Эфирные масла для детей до года

В детском массаже

Нагрейте небольшое количество разбавленного масла, растирая его между руками. Аккуратно втирайте масло в кожу ребенка, начиная с ног. Исследования показывают, что детский массаж может улучшить прибавку в весе у недоношенных детей, стимулировать развитие, уменьшать раздражительность и нарушения сна.

Для ванны

Использование нескольких капель масла ромашки или лаванды во время купания могут успокоить ребенка.

Масло ромашки

Ромашка — обычное домашнее средство от бессонницы у взрослых, но также может помочь младенцам. Добавление нескольких капель ромашкового масла в теплую ванну может иметь успокаивающий эффект.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло содержит линолевую кислоты, что делает его отличным выбором для детей с чувствительной кожей. У многих детей с чувствительной кожей может развиться экзема. В одном исследовании было обнаружено, что в то время как подсолнечное масло увлажняет кожу, оливковое масло может повредить кожный барьер и ухудшить существующие проблемы с кожей.

Эфирное масло лаванды детям

Масло лаванды может уменьшить боль у младенцев. Также массаж с лавандой может уменьшить колики у детей.

Безопасны ли эфирные масла для детей?

Всегда разбавляйте эфирные масла соответствующим маслом-носителем. Не следует использовать эфирные масла для младенцев младше 3 месяцев. Подсолнечное масло, масло из виноградных косточек и кокосовое масло являются примерами подходящих масел-носителей. Рекомендует разбавить эфирное масло лишь на 0,5-2,5%. Также небезопасно есть или пить эфирные масла.

Какие эфирные масла не безопасны для детей?

У младенцев чувствительная кожа, поэтому следует избегать использования эфирных масел, таких как:

тимьян;

орегано;

цитронелла;

корица;

тмин;

сорго лимонное;

лимонная вербена;

гвоздичный бутон;

бархатцы.

Исследователи также рекомендуют не использовать оливковое масло в качестве масла-носителя, так как это может навредить коже.

Какие эфирные масла лучше избегать при беременности и в период лактации?

Также рекомендуется избегать следующих распространенных эфирных масел во время беременности и при грудном вскармливании:

анис;

береза;

камфора;

Бэзил;

шалфей;

семена петрушки;

эстрагон;

горькая полынь;

грушанка.

Некоторые масла могут быть токсичными или раздражать кожу ребенка, поэтому очень важно сначала исследовать масло и обратиться к врачу, если есть сомнения.