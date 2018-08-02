Почему надо подписаться на дочь российского художника из рекламной кампании Saint Laurent? 

Два дня назад в Instagram Saint Laurent начали появляться фото новой рекламной кампании бренда «Летние ночи в Палермо», в которой снялась Симона Куст — дочь художника Александра Петлюры (63) Ксения.
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«Модные хроники злой киски» точно подметили — у Петлюры просто не могла получиться обычная дочь, потому что Ксюша с детства росла в андерграунде. Александр Петлюра не только художник, но и коллекционер — 25 лет он собирал уникальную коллекцию вышедших из быта советских вещей. А еще он перформансист и основатель ДК «Петлюра» на Петровском Бульваре, который закрыли в прошлом год. Когда-то в это пространство даже заходил Эмир Кустурица!
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В общем, Симона не только про красоту, но и про абсолютный стиль. Для кампейна ей пришлось перекрасить волосы в бледно-розовый — от природы она шатенка. Игра стоила свеч — у модели, конечно, портфолио внушительное, но Saint Laurent в нем — пока самая важная работа. И дальше — больше, мы уверены. А в той же кампании, кстати, снялась Кайя Гербер (16), но на фоне нашей Симоны она просто меркнет. Смотри сам! А если одного кампейна тебе мало — подписывайся на нее в Instagram.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-nado-podpisatsya-na-doch-rossijskogo-hudozhnika-iz-reklamnoj-kampanii-saint-laurent/