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Уилл Смит удивлен тем, что он прожил с Джадой Пинкетт-Смит больше половины жизни
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Уилл Смит удивлен тем, что он прожил с Джадой Пинкетт-Смит больше половины жизни 

Журнал ОК! 1 час назад
Уилл Смит сделал трогательный пост, в котором рассказал, что, оказывается, он живет со своей женой Джадой Пинкетт-Смит уже больше половины жизни! 20 последних лет — с 1997 года — они состоят в официальном браке. У них двое детей — 17-летняя Уиллоу и 20-летний Джейден.
«Только что понял, что в этом году мы пересекаем черту… Мы вместе больше половины своей жизни», — написал 49-летний актер под селфи с женой. Та ответила ему:
И как мы поменялись ролями? Ты пишешь что-то сентиментальное, а я пытаюсь смешно шутить! Можно ли поверить? Столько всего прошли, столько чудес видели. Я горжусь нами
Звездные друзья пары тоже отметились в комментариях. «Ваааааау», — написала танцовщица и актриса Дженна Деван, которая в этом году рассталась со своим мужем Ченнингом Татумом. Актриса Габриэль Юнион отправила Смиту несколько эмодзи с улыбкой, а менеджер Джастина Бибера Скутер Браун просто написал «поздравляю».
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
Чуть раньше Уилл Смит сделал другой пост: он написал, что они с Джадой больше не муж и жена, нечто большее — партнеры по жизни.
Это уже то пространство без определений, где ты понимаешь, что до конца жизни связан с одним человеком. Так что успокойтесь, разводилы! Нет ничего такого, что может разрушить наши отношения. Я буду поддерживать ее до самой смерти. И я чувствую себя в этом пространстве замечательно
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