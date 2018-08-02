Из 20 в 60: успешные женщины о том, как прожить яркую жизнь

В старении есть что-то невероятно освобождающее. Ты, наконец, прощаешься со своими демонами и принимаешь тело, которое было тебе дано раз и навсегда, хотя это удается не всем. Журнал Heroine собрал жизненные советы стильных и успешных женщин, которые предпочли не бороться со временем, а быть честными и полюбить себя. Они пригодятся женщинам в любом возрасте.

Линда Роден

В 68 лет Линда Роден — одна из самых стильных и красивых женщин на планете. Она была моделью, но сейчас больше известна как стилист. Она одела многих звезд — от Мадонны до Жизель Бюндхен и Адрианы Лима. Добродушное отношение Линды к возрасту и красоте заставляет других женщин следовать ее примеру.

Я не думаю, что 66 лет — это старость; просто в нашей культуре 26 лет — это уже старость, — сказала она в одном из интервью. — У меня так много друзей, которые старше меня, которые тоже чувствуют себя молодыми. В кругах моды и красоты я странная птица, но в более широком контексте мира я не такая.

Главное в уходе Линды за собой — хороший сон.

Я много сплю и хорошо забочусь о себе. Я очень хорошо питаюсь. Я не занимаюсь спортом, поэтому у меня нет для этого никакого режима. Думаю, я просто хорошо сплю и хорошо питаюсь. Я действительно думаю, что это — ключ для меня.

Кристи Бринкли

Американская актриса, модель, певица, общественная активистка Кристи Бринкли очень мало изменилась с тех пор, как была сияющей калифорнийской девушкой. Она хорошо ухаживает за лицом, но не приветствует пластическую хирургию. Кристи молодит живая мимика и открытая улыбка.

Прежде всего, я хочу, чтобы женщины не чувствовали давления, чтобы выглядеть определенным образом. Я хочу, чтобы они сделали акцент на великолепное самочувствие. Когда вы чувствуете себя прекрасно, вы излучаете определенную энергию, которая переводится как красивая. Мне все равно, есть ли у вас стандартная красота или нет, это тот X-фактор, который приходит, и основа этого — хорошее здоровье.

Как полюбить свое тело за две недели

Тебе нужно вносить всего по одному небольшому изменению в свою жизнь каждый день.

Диана Китон

Актриса Диана Китон всегда была известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии. Она призывает женщин быть смелыми, принять свои недостатки и рассматривать их как преимущества.

Я говорю о том, чтобы найти то, что помогает вам каждый день выходить из дома, я говорю о недостатках, которые в конечном итоге берут на себя свою жизнь. Неумелость, которая делает тебя тем, кто ты есть. Я говорю о женщинах, которые заставляют нас видеть красоту там, где мы ее никогда не видели; о женщинах, которые превращают неправильное в правильное.

Китон подчеркивает, что уважает женщин, которые не боятся выглядеть неуместно и делать то, что им не положено.

Вдова Дэвида Боуи, модель Иман не воспринимает старение слишком серьезно. Ее безупречная внешность вообще не вызывает мыслей о возрасте.

Я африканка, так что все хорошо. Мы не переживаем из-за этого. Мы не празднуем дни рождения. Я знаю, что мне 53, но мой день рождения не то, чего я боюсь или жду с нетерпением.

Она находит счастье в простых вещах.

Я очень спокойный человек. Мои дочери делают меня счастливой. Хорошая погода делает меня очень счастливой в последнее время. Легко быть счастливой.

Французский модельер Диана Фюрстенберг — лидер, наставник (воспитала многих молодых дизайнеров на посту президента Совета модельеров Америки), мать и успешная предпринимательница. Длинный список ее достижений вдохновляет женщин во всем мире. У нее есть один простой совет для женщин.

Самые важные отношения у вас в жизни те, которые у вас есть с собой. И после этого я бы сказала, что как только у вас есть это (гармония с собой — прим. ред.), это может быть тяжелая работа, но вы действительно можете создать свою жизнь.

Беверли Джонсон вошла в историю как первая черная женщина в Vogue в 1974 году. С тех пор она продолжает доказывать свой статус супермодели. Ее карьера проложила путь этническому разнообразию в индустрии моды, и она лично наставляла многих молодых моделей на этом пути. Джонсон украсила почти 500 обложек журналов и даже написала свое «Руководство Беверли Джонсон по красивой и здоровой жизни». В разговоре о возрасте она отмечает, что самое главное делать то, что заставляет тебя чувствовать себя хорошо внутри и снаружи.

Это зависит от каждого человека и от того, что заставляет его чувствовать себя хорошо. Есть много женщин, которые любят, когда их волосы седеют, и им нравится не красить волосы все время. Им нравится, как они выглядят с седыми волосами.

Актриса, фотомодель, певица Ким Бейсингер убеждена, что оставаться востребованной и прекрасно выглядеть ей помогает интерес к жизни.

Я очень благодарна, что у меня было так много разнообразных лет. Есть много вещей в этой жизни, которые я хочу сделать, и я не могу сделать их все. Я знаю, что мой почтовый ящик будет заполнен в тот день, когда я покину планету.

Джеки О’Шонесси

История Джеки похожа на типичную карьеру модели — представители марки одежды случайно встретили ее в ресторане и предложили сотрудничать. Исключение в том, что Джеки на тот момент было 60 и она вообще не имела модельного опыта. В 2011 году она снялась для Advanced Basics в нижнем белье с лозунгом: «Сексуальность не имеет срока годности». Джеки признается, что полюбить себя было трудно, но она это сделала. Лучший совет, который она может дать женщинам — примите себя.

Красота — это, действительно, вопрос восприятия. Это культура. Диктат общества может истощить вас, если вы купитесь на него. Каждый возраст имеет свои преимущества и свои проблемы. Прими свое нынешнее положение. Ни завтра, ни через 10 фунтов, ни после того, как ты сделаешь то или это. Теперь. Полюбить себя. Это трамплин ко всему остальному.

Кто из женщин в возрасте является для тебя идеалом?