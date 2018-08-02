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Как Брэд Питт отреагировал на интервью Дженнифер Энистон?
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Как Брэд Питт отреагировал на интервью Дженнифер Энистон? 

Журнал ОК! 1 час назад
Дженнифер Энистон редко рассказывает о своей личной жизни, но в новом выпуске журнала InStyle она решилась на откровенное интервью. Актриса немного рассказала о своих неудавшихся браках и о том, почему она до сих пор не родила ребенка. Среди читателей интервью оказался бывший супруг знаменитой блондинки — Брэд Питт. Источник, приближенный к актеру, рассказал, что он до сих пор интересуется личной жизнью экс-супруги.
Брэд знает, что он навсегда связан с Дженнифер через СМИ и что его имя будет всплывать в интервью. Ему придется отвечать на вопросы о Дженнифер, а ей — о нем. Но в этом и заключается публичность. Они приняли эту жизнь, — прокомментировал инсайдер.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Рассказывая о своих предыдущих отношениях, Дженнифер отметила, что у людей сложились ложные представления о ней.
Люди говорят: «Джен не может удержать ни одного мужчину» или «Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка». Также думают, что моё сердце разбито. Во-первых, моё сердце не разбито. Во-вторых, всё это опрометчивые предположения. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, какая эта тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения…».
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Инсайдер также добавил, что Брэд не беспокоится о том, что люди будут вновь приписывать ему роман с его бывшей женой, так как для него это уже пройденный этап.
Напомним, что в феврале этого года Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру. Влюбленные прожили в браке два года. Ранее актриса была замужем за Брэдом Питтом.
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