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Новое имя в моде: Tender & Dangerous с перчатками, которые заменят вам татуировки
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Новое имя в моде: Tender & Dangerous с перчатками, которые заменят вам татуировки 

Собака.ru 48 минут назад
Фото: Собака.ru
Если вы думаете, что мода развивается только в направлении Европы или Закавказья, то ошибаетесь. В Украине тоже делают классные костюмы и платья, а еще детально прорабатывают образы — только посмотрите на эти перчатки Tender & Dangerous! Две подруги — Кристина Гончаренко и Катя Голденштейн — решили компенсировать отсутствие татуировок созданием аксессуаров с ними. Перчатки из тончайшей сетки украшены портретами персонажей «Леона», Юрия Гагарина и Владимира Маяковского, а еще надписями «Королева дискотек», «Любит/не любит», «Не болтай» и «Хулиганов к ответу».
Юлия Выхор Pr-менеджер бренда Tender & Dangerous
«Изначально эта идея была шуткой, никто не собирался делать бренд. Перчатки носили только Кристина и Катя, а позже такие же захотели их знакомые и друзья. Все «вытатуированные» символы и надписи наделены смыслом и несут особое настроение — ты можешь быть женственной, раскрепощенной, ироничной или, наоборот, показать свое истинное «я». И да, мы в курсе, что похожие перчатки уже были: у художницы Елены Грин в 2011 году, у Александра Арутюнова, у Gucci. К сожалению, в наше время трудно избежать сходства или отсылок к другим брендам. Но у каждого своя идея, свой посыл, а соответственно, и своя аудитория».
Телесные перчатки, сливающиеся с цветом кожи, продаются в «инстаграме» киевского бренда и доставляются в любую точку мира. Пара стоит 110$, но можно купить и по одной перчатке за 62$ из каждого комплекта — например, замиксовать Люка Бессона и «Королеву дискотек» или созвездие и всевидящее око.
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