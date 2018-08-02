Не отказывайтесь от тренировок. 7 мифов о беременности, которым не стоит верить

Когда женщина говорит, что беременна, многие стремятся дать ей советы о том, что стоит и не стоит делать в процессе вынашивания ребенка. Однако нередко из уст в уста передается не истина, а мифы. Доктор Мэри Джейн Минкин, профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук в Йельском университете, и доктор Рейчел Уррутия, профессор акушерства и гинекологии в университете Северной Каролины, решили развеять любые заблуждения о беременности.

Спорт

Тренировки во время беременности, как показывают исследования, снижают риск возникновения необходимости кесаревого сечения и снижают вес. В дополнение к указанным преимуществам, упражнения при беременности могут помочь при болях в спине, запорах, повреждении суставов, улучшая сон и обеспечивая приток крови. Важно не нагружать себя чрезмерно, особенно если до этого занятия не были регулярными.

Морепродукты

Еще один миф призывает девушек ради ребенка отказаться от любых морепродуктов. Однако ученые настаивают, что последние являются хорошим источником питательных веществ, необходимых людям во время беременности. Проблема связана со ртутью, и некоторые рыбы действительно имеют высокий уровень ее содержания, но это, как правило, касается хищных видов.

Калории

Многие «опытные» мамочки советуют при вынашивании малыша есть за двоих. Эксперты же говорят, что нужно всего 300 дополнительных калорий в день во время беременности, чтобы поддержать рост и развитие ребенка. Тем не менее тело каждого человека отличается, и только сама женщина и лечащий врач могут понять, нужны ли коррективы.

Изжога

Миф гласит, что изжога говорит о том, что у вашего ребенка будет много волос. «У людей часто возникает изжога во время беременности, потому что клапан между пищеводом и желудком расслабляется и открывается», — говорит Минкин. «Обычно клапан удерживает кислоту в желудке, но если вы беременны, она просто поднимается и омывает пищевод». Нет четкой связи между этим процессом и детской шевелюрой.

Кофе

Американский колледж акушеров и гинекологов выяснил, что употребление менее 200 мг кофеина в день не является основным фактором, способствующим выкидышу или преждевременным родам. Однако нельзя поглощать в сутки более одной-двух чашек напитка.

Аппетит

Есть мнение, что странный или повышенный аппетит при беременности возникает из-за нехватки чего-то в организме. Очень легко проверить, действительно ли у вас что-то не хватает, просто сдав анализ крови.

Покраска волос

Есть мнение, что молекулы краски для волос могут попасть в кровоток и окажут негативное воздействие на плод. Но страх не основан ни на одном научном факте. Американская Ассоциация Беременности сообщает, что как полупостоянные, так и постоянные красители не очень токсичны, и что только малые, невредные количества поглощаются кожей. Это означает, что для плода нет угрозы, если просто покрасить волосы.]]>