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СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка в Благовещенске
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СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка в Благовещенске 

ТАСС 26 минут назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Следователи Амурской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения шестилетней девочки вблизи реки Зея в Благовещенске.
Об этом сообщается на сайте следственного управления следственного комитета России по Амурской области.
В настоящее время устанавливаются очевидцы и обстоятельства исчезновения девочки.
Как ранее сообщал ТАСС, второй день акваторию реки Зея, где мог находиться ребенок, исследуют водолазы.
По информации руководителя поисково-спасательного отряда «Амур» Матвея Веряскина, к поискам подключились волонтеры.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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