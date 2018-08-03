СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. / ТАСС /. Следователи Амурской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения шестилетней девочки вблизи реки Зея в Благовещенске.

Об этом сообщается на сайте следственного управления следственного комитета России по Амурской области.

В настоящее время устанавливаются очевидцы и обстоятельства исчезновения девочки.

Как ранее сообщал ТАСС, второй день акваторию реки Зея, где мог находиться ребенок, исследуют водолазы.

По информации руководителя поисково-спасательного отряда «Амур» Матвея Веряскина, к поискам подключились волонтеры.