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Омич под воздействием наркотиков устроил расправу над матерью, бабушкой и кошкой
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Омич под воздействием наркотиков устроил расправу над матерью, бабушкой и кошкой 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Сначала молодой человек зарезал мать, потом бабушку, видевшую расправу. 18 лет колонии получил 25-летний омич, совершивший массовое убийство своей семьи. Приговор вынесен сегодня, 3 августа, Омским областным судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Молодой человек обвинялся по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.
Убийство произошло в феврале 2018 года. Следствием было установлено, что мужчина в состоянии наркотического опьянения у себя дома, в квартире на проспекте Мира, поссорился с мамой и бабушкой. Его мать попыталась уйти на улицу, но омич взял на кухне нож, догнал ее и нанес множество ударов в спину, лицо, грудь, руки и ноги. Потом он ударил ножом в шею родную бабушку. Обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Мужчина зарезал даже кошку, а потом залез на крышу многоэтажного дома, где он жил. Полицию вызвали соседи.
Вину молодой человек признал частично, пояснив, что находился в невменяемом состоянии из-за наркотиков. Но экспертиза опровергла это утверждение.
Суд приговорил омича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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