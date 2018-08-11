Ещё
Омичи стали больше платить за услуги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичи стали больше платить за услуги 

Омск Здесь 25 минут назад
Фото: Омск Здесь
В Омской области за год вырос объем платных услуг, оказываемых населению. Как сообщили в Омскстате, в 2017 году населению региона было оказано платных услуг на сумму 94,9 млрд рублей. Это на 2,3% больше, чем в 2016 году. По-прежнему одними из социально значимых платных услуг являются жилищно-коммунальные услуги. Их оплата более чем в двое превышает затраты на любые другие платные услуги в ежемесячных расходах.
— В общем объеме платных услуг 30,2% занимали жилищно-коммунальные услуги, 14,7% — транспортные, 13,1% — бытовые, 12,4% — телекоммуникационные, — говорится в сообщении ведомства.
Добавим, что объем платных услуг на душу населения в Омской области в прошлом году составил 48,3 тыс. руб. Это выше среднего показателя по Сибири.
Омск Здесь: последние новости
96 омских пар распишутся в красивую дату - 8 августа LIVE: в Омске прогремел праздничный салют На омских прилавках нашли некачественную рыбу
Женский форум  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки97
Магия против ржавчины: простой способ победить коррозию на кузове
Некрасивые супруги знаменитых мужчин10
Почему сводит ногу по ночам79
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья4
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
07:55
Звезды, выжившие после смертельного диагноза
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение