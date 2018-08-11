Омичи стали больше платить за услуги

В Омской области за год вырос объем платных услуг, оказываемых населению. Как сообщили в Омскстате, в 2017 году населению региона было оказано платных услуг на сумму 94,9 млрд рублей. Это на 2,3% больше, чем в 2016 году. По-прежнему одними из социально значимых платных услуг являются жилищно-коммунальные услуги. Их оплата более чем в двое превышает затраты на любые другие платные услуги в ежемесячных расходах.

— В общем объеме платных услуг 30,2% занимали жилищно-коммунальные услуги, 14,7% — транспортные, 13,1% — бытовые, 12,4% — телекоммуникационные, — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что объем платных услуг на душу населения в Омской области в прошлом году составил 48,3 тыс. руб. Это выше среднего показателя по Сибири.