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Стажер полиции в ТиНАО спас упавшую в водоем трехлетнюю девочку
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Стажер полиции в ТиНАО спас упавшую в водоем трехлетнюю девочку 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
В ТиНАО стажер полиции спас упавшего в водоем ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она пояснила, что стажер по должности оперуполномоченного отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков Александр Романов во время несения службы на территории одного из открытых досуговых центров в ТиНАО услышал крики о помощи. Оказалось, что 55-летний мужчина с трехлетней внучкой на руках, гуляя вдоль водоема, по неосторожности оступился, и они упали в воду.
«Будущий полицейский прыгнул в водоем и вынес девочку на руках целой и невредимой. Мужчина смог выбраться из воды самостоятельно. Прибывшие на место происшествия врачи, осмотрев дедушку и внучку, констатировали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала И. Волк.
Она добавила, что семья девочки и работники досугового центра выразили благодарность стажеру полиции.
«Благодаря оперативным и грамотным действиям А. Романова удалось избежать трагических последствий», — заключила И. Волк.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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