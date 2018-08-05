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Hot! Эмбер Херд в прозрачной юбке и кроп-топе без белья
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Hot! Эмбер Херд в прозрачной юбке и кроп-топе без белья 

Grazia 37 минут назад
Фото: Grazia
Красотка Эмбер Херд не устает удивлять поклонников. На днях актриса выбралась на прогулку с подругами по Нью-Йорку в стильном total black образе, который никому не покажется скучным.
Полупрозрачная юбка ассиметричного кроя в сочетании с кроп-топом без белья сделали аутфит бывшей жены Джонни Деппа сексуальным и соблазнительным. Красок наряду добавили лаковые ботинки ярко-красного цвета, а завершением образа стали солнцезащитные очки, сумочка на цепочке, браслеты и массивное колье.
Кажется, этот образ Эмбер явно стоит взять на заметку причем не только для дружеской встречи, но и для романтического свидания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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