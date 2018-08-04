Какой макияж выбрать, если ты подружка невесты? Три идеальных варианта под любой образ

Итак, ты подружка невесты. Давай сразу: ты не главная героиня вечера, но тоже имеешь право быть красивой. Более того, ты можешь позволить себе и платье поинтереснее, и макияж посмелее.

Smoky-eyes

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Смотрится всегда эффектно. Обрати внимание на бежевые, пыльно-розовые, серые и коричневые оттенки. А вот от классических черных смоки все же лучше отказаться — слишком ярко. На губы нанеси полупрозрачный блеск, а на скулы добавь немного хайлайтера.

Классические стрелки

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Увлекаться рисованием не стоит — аккуратных стрелок, подчеркивающих линию роста ресниц, будет достаточно. С таким ярким акцентом мейк должен быть нейтральным. Особое внимание удели тону — твоя кожа должна быть идеальной. Скулы подчеркни румянами или бронзером, а губы закрась нюдовым карандашом.

Нежный нюд все слайды

Определись, какой эффект ты хочешь получить — для влажного сияния выбирай средства со светоотражающими частицами, а для матового — с полупрозрачным сатиновым финишем. Закрась брови пудровым карандашом, заполняя пробелы, а после зачеши их наверх и зафиксируй прозрачным гелем. Для глаз используй натуральные светло-бежевые оттенки теней для максимально естественного образа — легкие смоки добавят глазам выразительности. На яблочки щек добавь немного румян, а на губы нанеси увлажняющий бальзам.

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