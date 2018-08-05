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Бывшая сотрудница полиции из Екатеринбурга вышла в финал конкурса для девушек с пышными формами
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Бывшая сотрудница полиции из Екатеринбурга вышла в финал конкурса для девушек с пышными формами 

e1.ru 54 минуты назад
Фото: e1.ru
29-летняя Анастасия Шатрова из Екатеринбурга вышла в финал конкурса красоты «Северная Аврора», в котором участвуют девушки и женщины с пышными формами. Как рассказала E1.RU Анастасия, она участвовала во многих местных показах одежды для женщин с формами, а потом решила подать заявку на конкурс, прошла фотокастинг и кастинг в Санкт-Петербурге.
— Подготовка к конкурсу идёт на протяжении всего лета, с 28 мая каждые выходные я прилетаю в Санкт-Петербург, — рассказала девушка. — С нами работают самые профессиональные специалисты в области моды, фотопозирования, дефиле, психологи, крутые фотографы. В общем, программа очень насыщенная. Недавно проше\ёл полуфинал, где выбыли 4 участницы, но я выдержала и это испытание.
Анастасия воспитывает сына, она 11 лет работала в полиции, в патрульно-постовой службе, а потом решила поменять жизнь, как она говорит, в лучшую сторону, и сейчас работает руководителем отдела продаж в коммерческой фирме.
— Также меня часто приглашают на местные показы одежды и нижнего белья для женщин с пышными формами. Я хочу культивировать направление пышных форм в Екатеринбурге после конкурса, — сказала она.
Финал конкурса пройдёт 8 сентября в Питере.
В прошлом году в Екатеринбурге прошёл конкурс красоты для женщин с пышными формами «Полное совершенство». Мы показывали финал в прямом эфире.
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