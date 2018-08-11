Из чирлидеров в королевы. Как выбирали новую «Мисс Екатеринбург»

В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку Среднего Урала. На протяжении четырех часов участницам главного городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» предстояло поразить жюри и зрителей не только своей красотой, но и талантами. Разнообразие девушек поразило зрительный зал, но корреспондент «АиФ-Урал» болел только за одну из них.

Без Бобровича

Вячеслав Бобрович — один из основателей «Мисс Екатеринбург», который на протяжении 20 лет неумолимо в команде с бессменным директором конкурса Светланой Петраковой создавал шоу для екатеринбургского зрителя и активно курировал все организационные моменты «Мисс Екатеринбург». Курировал настолько активно, что даже Светлана Петракова накануне мероприятия призналась: «Тяжело без нашего Ангела. Мы постоянно искали ему замену — он был везде. Но мы проживаем этот момент».

1 декабря 2017 года Вячеслава Бобровича не стало после тяжелого онкологического заболевания. Потеря для конкурса была невосполнимой, а его отсутствие чувствовалось во всем — с начала приема анкет, кастинга, подготовки девушек и до самого финала. Поэтому стоит отдать должное организаторам конкурса, которые посвятили первые минуты «Мисс Екатеринбург» именно этому человеку, начиная конкурс с трогательной песни и нужными эпитетами в его адрес. Впрочем, по-другому и быть не могло: «Крутой, фееричный, озорной, мудрый, родной, старший, добрый, солнечный, жизнерадостный… Наш».

Последнее слово со слезами на глазах произнесла Светлана Петракова, и было видно, с каким трудом ей это далось. Но… шоу должно продолжаться. И оно началось!

Красота внутри

В этом году ведущим «Мисс Екатеринбург» стал один из самых ярких представителей юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков . И правильно сделал, точнее, согласился на предложение… по одному звонку. «Звонок, и мне пришлось бросить на сегодня жену и детей ради этих 27 прекрасных девушек», — иронично приветствовал шоумен зал и участниц конкурса, которые на протяжении четырех часов стойко отстаивали свои интересы в борьбе за корону столицы Урала.

Девушкам предстояло продемонстрировать дефиле, вокальные данные, пластику танца, разговорную речь, чувство юмора и интеллект. И они поражали талантами. «С каждым годом с девочками проще и проще работать. Они и правда все очень талантливые, понимают все с ходу», — откровенничала перед финалом Светлана Петракова.

И не соврала. Три часа перед объявлением ТОП-10 финалисток пролетели незаметно. Девочки пели — и пели вживую. Танцевали — в кокошниках под русские народные песни и в стиле «vogue» (стиль танца, в основе которого подиумная походка — ред.) в костюмах от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина (здесь Андрей Рожков немного оговорился и объявил его Сергеем). Комментировали футбол — собственный матч под руководством тренера ФК «Урал» по физподготовке испанца Хесуса Солано. Цитировали Александра Грина — трогательную речь Ассоль из «Алых парусов». И видели своебудущее Екатеринбурга в рамках темы «ЭКСПО 2025».

Тем временем в перерывах между конкурсами, «уральский пельмень» Андрей Рожков развлекал публику как мог, то есть шутками и песнями. Сначала он спеть «акапельно» с бывшей участницей «Мисс Екатеринбург — 2012» Натальей Тарасовой (девушка работает сейчас в управлении культуры администрации Среднеуральска) русскую народную песню «Ой, цветет калина ».

А затем принялся за зал, заставив Диму и Лену из Краснотурьинска станцевать под его живое исполнение. «Петь я люблю, но не умею», — признался ведущий.

Десятка лучших

Пока Андрей Рожков развлекал зал, членов жюри развлекала победительница «Мисс Екатеринбург — 2015» Владислава Тарасова (она тоже была в жюри). Правильно сказать, поднимала настроение. Сидя рядом с исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга Виктором Тестовым , девушка двигалась под музыку и в какой-то момент в ритме повернулась к и.о. мэра. Тестова это не смутило, и он повторил танцевальные движения плечами вслед за Владиславой.

Они и определили 10-ку финалисток, в которую вошли Полина Кузнецова, Гульназ Азнабаева, Арина Верина, Анастасия Калинкина, Юлия Шабашова, Екатерина Черницына, Анна Кадачигова, Яна Фатеева, Полина Томс и Полина Пупышева (по голосованию зрителей).

Новое лицо Екатеринбурга

И наконец, спустя четыре года после победы в конкурсе Софии Никитчук , члены жюри в очередной раз выбрали королевой Екатеринбурга… брюнетку. Объявлял победительницу по традиции глава администрации города Александр Якоб . «Эта девушка находится на этой сцене, и только члены жюри знают, кто она. Прежде, чем я посмотрю, что в этом конверте, хочу поблагодарить всех девочек. Эти аплодисменты вам, и это ваш вечер! И вдруг я вспомнил главный слоган: „Выбирай самое местное“! И понял, что сейчас начну читать лекцию о местном самоуправлении… », — долго тянул Александр Эдмундович с объявлением имени победительницы.

Но после долгой паузы все же назвал ее — новой королевой Екатеринбурга стала 20-летняя Арина Верина, которая оказалась уроженкой Краснотурьинска. Девушка четыре года назад перебралась жить в Екатеринбург, работает в группе поддержки ХК «Автомобилист» и раньше была блондинкой. Арина закончила колледж культуры и искусства по специальности «педагог-хореограф». «Не была на 100% уверена, но надеялась на победу. Конкурс многое даёт и многому учит. Считаю, что „Мисс Екатеринбург“ должна помогать городу, но я ответственности не боюсь», — заявила победительница после победы.