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Известна первая десятка красавиц Екатеринбурга и гран-при
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Известна первая десятка красавиц Екатеринбурга и гран-при 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Стала известна первая десятка красавиц, отобранных на финале конкурса «Мисс Екатеринбург-2018». Как передает корреспондент «АиФ-Урал» из ЦК «Урал», в топ-10 попали Кузнецова Полина, Азнабаева Гульназ, Верина Арина, Калинкина Анастасия, Шабашова Юлия, Черницына Екатерина, Анна Кадачигова, Фатеева Яна, Полина Томс и Полина Пупышева, прошедшая по голосованию зрителей. Таким образом 17 девушек выпали из борьбы.
Выбор первой красавицы и вице-мисс будет делать жюри, в котором помощник сенатора Совфеда Чернецкого Константин Пудов, начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, мотогонщик-чемпион Сергей Карякин, мисс Екатеринбург-2015 Владислава Тарасова, бодибилдер и основатель фитнес-студии Дмитрий Корнюхин, музыкант Евгений Горенбург, а также представитель УрФУ Алексей Фаюстов, фотограф Игорь Усенко и главврач «Новой больницы» Александр Гальперин.
Кроме того, стал известен и главный приз конкурса: победительница получит белую «Ладу Гранта». Кто ее получит — будет известно в ночь на субботу.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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