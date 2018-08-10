Известна первая десятка красавиц Екатеринбурга и гран-при 

Стала известна первая десятка красавиц, отобранных на финале конкурса «Мисс Екатеринбург-2018». Как передает корреспондент «АиФ-Урал» из ЦК «Урал», в топ-10 попали Кузнецова Полина, Азнабаева Гульназ, Верина Арина, Калинкина Анастасия, Шабашова Юлия, Черницына Екатерина, Анна Кадачигова, Фатеева Яна, Полина Томс и Полина Пупышева, прошедшая по голосованию зрителей. Таким образом 17 девушек выпали из борьбы.
Выбор первой красавицы и вице-мисс будет делать жюри, в котором помощник сенатора Совфеда Чернецкого Константин Пудов, начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, мотогонщик-чемпион Сергей Карякин, мисс Екатеринбург-2015 Владислава Тарасова, бодибилдер и основатель фитнес-студии Дмитрий Корнюхин, музыкант Евгений Горенбург, а также представитель УрФУ Алексей Фаюстов, фотограф Игорь Усенко и главврач «Новой больницы» Александр Гальперин.
Кроме того, стал известен и главный приз конкурса: победительница получит белую «Ладу Гранта». Кто ее получит — будет известно в ночь на субботу.