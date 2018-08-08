Конкурс «Мисс Екатеринбург» выходит на финишную прямую — главные факты

Подготовка к городскому конкурсу красоты «Мисс Екатеринбург» выходит на финишную прямую. В четверг участницы проведут генеральную репетицию на площадке ЦК «Урал», а в пятницу станет известно имя новой королевы уральской столицы, сообщает в среду, 8 августа, «АиФ-Урал»

Сейчас 27 участниц конкурса практически все время проводят на репетициях в центре культуры «Урал», где в этом году состоится финал. Администрация города, согласно данным официального портала госзакупок выделила на проведение конкурса около 1 млн рублей, где 480 тысяч рублей выделено на организацию и проведение мероприятия, 305 тысяч рублей — на услуги по техническому оснащению светодиодными экранами, и 235 тысяч рублей — в целом на техническое оснащение конкурса красоты.

К слову, в прошлом году на организацию выделялось гораздо больше средств (более 2,5 млн рублей согласно госзакупкам) с учетом оплаты работы ведущего (конкурс вел российский артист театра и кино Александр Олешко ) и прямой трансляции на телеканале «41-Домашний», а в качестве площадки был предоставлен Театр юного зрителя. В этом году мероприятие будет вести артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков

Одна из особенностей конкурса 2018 года — организаторы решили не отсеивать участниц на предварительном этапе перед финалом. В итоге к финалу вышли 28 претенденток, прошедших финальных кастинг, но одна из участниц по семейным обстоятельствам в итоге покинула проект. Поэтому на сцену ЦК «Урал» 10 августа выйдет 27 участниц. Традиционно на протяжении проекта с девушками активно работали мастера по вокалу, танцам и физподготовке. А за прошедший период девушки принимали участие в различных массовых городских мероприятиях, начиная от посещения игры футбольного клуба «Урал» на Екатеринбург Арене и заканчивая парусной регатой на озере Таватуй. К слову, посе футбольного матча участницы провели тренировку на поле «СКБ-Банк Арена» с тренером «Урала» по физподготовке испанцем Хесусом Солано.

На этой неделе 27 участниц конкурса познакомились с жюри «Мисс Екатеринбург», а в четверг проведут генеральную репетицию перед пятничным мероприятием, где королева конкурса 2017 года Анастасия Каунова и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб передадут корону «Мисс Екатеринбург» новой победительнице. Традиционным главным призом для победительницы станет автомобиль, предоставленный партнерами мероприятия. В прошлом году это была Lada XRay. Марка машины этого года пока неизвестна.

Ожидается, что «Мисс Екатеринбург — 2018» посетят и победительницы конкурса прошлых лет. Одна из них — обладательница титулов «Мисс Россия — 2015» и «1-я Вице-мисс Мира — 2015» София Никитчук , задавшая высокую планку другим участницам конкурса на следующие годы.

Главный городской конкурс красоты «Мисс Екатеринбург — 2018» состоится в пятницу, 10 августа. Начало в 19.00.